Torre dei Corsari, masso sulla strada 

Ancora una frana sulla circonvallazione di Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde: un masso è finito sulla strada, rinnovando le polemiche per la sua pericolosità. Residenti e ospiti, ricordando le proteste della scorsa stagione dopo l’istituzione del senso unico di marcia in un tratto di 540 metri, stretto e franoso, chiedono più attenzione: il ricordo di una villetta estiva accartocciata, in quell’area, è ancora vivo, come gli smottamenti continui dal 2008, anno di avvio dei lavori.

Il sindaco, Paolo Salis, annuncia che il masso verrà spostato il prima possibili anche se «la carenza di operai non permette interventi immediati, salvo urgenze» e smorza gli allarmismi: «Sono piccoli scivolamenti, magari dovuti ad attività superficiali. La rete paramassi che impedisce il crollo su strada è adatta solamente nei costoni alti». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA