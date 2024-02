Torre dei Corsari, lavori nelle strade 

L’attesa è stata lunghissima, ma finalmente, dopo anni di polemiche, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari sono iniziati i lavori di sistemazione delle vie Caboto e viale della Torre. In questi giorni, su iniziativa del Comune di Arbus, si sta procedendo al ripristino delle carreggiate, con nuovo asfalto e segnaletica. «Siamo passati – dice il sindaco Paolo Salis – dalle parole ai fatti, purtroppo i tempi si sono allungati. In estate il villaggio avrà parte della viabilità rimessa a nuovo. L’impegno è completare l’opera con la manutenzione straordinaria nella parte storica della località». A proposito dei messaggi social che invitano i residenti in via Caboto a recarsi in loco per segnalare all’impresa eventuali interventi, sistemazione di parcheggi o accessi, Salis chiarisce: «I lavori su proprietà privata non rientrano tra quelli ad autorizzazione pubblica, come gli asfalti. Ciascun cittadino deve seguire il procedimento Suap». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA