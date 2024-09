Torre dei Corsari, il parco rinascerà 

Anni di impegno per il recupero dei soldi, l’avvio dei lavori 8 anni e mezzo fa, il taglio del nastro, il lungo abbandono, gli atti vandalici, le discariche di inerti. Ancora per poco: il parco di Torre dei Corsari, un immenso polmone verde e spazio di svago a due passi dal mare della Costa Verde, sta per rinascere: c’è il progetto e ci sono i fondi, 80mila euro per la prima tranche. «È solo l’inizio – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – di una serie di interventi nella località più popolata del litorale. Non solo opere di riqualificazione, ma anche l’installazione di occhi elettronici per difendere questo angolo di paradiso dalla maleducazione».

L’abbandono

Il parco è un angolo immerso nel verde, con vista al mare, realizzato dal Comune, grazie ad corposo finanziamento del Gal Linas, con l’obiettivo di offrire ai turisti e ai proprietari delle villette estive uno spazio all’aria aperta, in un’oasi di tranquillità, fra alberi, macchia mediterranea, aiuole, sentieri, staccionate in legno, panchine e tavoli per pic-nic. La sua vita è stata breve: dopo tre anni sono arrivati i primi segni di trascuratezza ai quali hanno fatto seguito le incursioni dei vandali che hanno abbattuto arredi e muretti. Il periodo del Covid ha completato la rovina. Oggi padrone assolute sono le erbacce che infestano l’area, i tronchi e i rami spezzati dal maltempo, secchi e a rischio incendio, molti finiti sopra i sedili e i tavoli, cumuli di foglie e rami ovunque, i massi sui viottoli ostacolano il passaggio. «Ancora più grave – dice Salis – sono le discariche di inerti, opera dei soliti ignoti che si disfano dei materiali di costruzione. Provvederemo a bonificare l’area e poi attiveremo le telecamere e le anche foto trappole».

La volta buona

«Il progetto – racconta l’assessore all’ambiente e vice sindaco Simone Murtas – punta alla riqualificazione del polmone verde, ma soprattutto vuole essere un simbolo di rinascita con l’auspicio che diventi per tutti un impegno civico. Nel dettaglio, l’intervento prevede uno spazio verde fruibile e accogliente per chi in estate sceglie il nostro mare. A parte i fondi dell’assessorato regionale all’Ambiente, c’è l’assunzione di 4 operai a tempo determinato per circa 6 mesi, selezionati dall’Agenzia regionale per il lavoro. Si occuperanno della pulizia, di rimuovere rifiuti e vegetazione infestante, soprattutto bloccare la caduta di massi e pietrame». Infine la ciliegina sulla torta. «Un mini parco-giochi, con spazi sicuri e giochi per i bambini. E sarà l’unico sui 47 chilometri del nostro litorale», conclude Murtas.

La minoranza

«Rispettare il patrimonio pubblico è un dovere di tutti noi, agli amministratori in compito di evitare spreco di denaro pubblico – commenta il consigliere, Agostino Pilia –. Se in questi anni il parco avesse avuto l’attenzione dovuta, i nuovi fondi sarebbero serviti per arricchirlo di arredi e servizi. Invece dobbiamo spendere per eliminare quelli che ci sono perché pericolosi».



