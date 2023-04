Torre dei Corsari, estate senza depuratore 

Il nuovo depuratore e la rete fognaria nel mare del litorale di Arbus sono un’eterna incompiuta: dopo trent’anni la burocrazia continua a bloccare l’opera. L’ultimo intoppo è arrivato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale con l’approvazione di una variante al progetto, obbligata dall’esproprio di terreni privati per realizzare la condotta. E se per il sindaco Paolo Salis «è l’ultimo atto per completare i lavori», il consigliere di minoranza Agostino Pilia sbotta: «Nel 2023 trovarci con villaggi senza fogne può avere solo un nome, vergogna».

L’esproprio

Un atto dovuto in quanto l’impianto ha bisogno di una superficie che appartiene a 14 privati, fra l’altro con alcuni lotti inseriti in area di pregio ambientale. «L’esproprio è necessario – ha detto il consigliere con delega ai Lavori pubblici, Enrico Atzeni – per il via libera alla variante urbanistica, ultimo tassello per il progetto definitivo, oggi fermo allo stadio esecutivo». Un’opera di due milioni di euro destinati in parte per la realizzazione del depuratore a Torre dei Corsari, in località Seguris, e in parte per la condotta fognaria assente e il potenziamento di quella esistente nei villaggi turistici di Porto Palma, Torre dei Corsari, Pistis, S’enna e S’arca, Sabbie d’Oro. Sui tempi di realizzazione bocca cucita. Nessuno ha voglia di ipotizzare tempi e modi per il timore dell’ennesima smentita dei fatti. È nota la travagliata vicenda del sistema fognario sul tratto più popolato del litorale che in estate raggiunge 50 mila presenze, mentre circa duemila villette estive continuano a utilizzare le fosse biologiche.

Il progetto

La realizzazione del depuratore per un milione e mezzo di euro è opera di Abbanoa che, dopo ripetuti rinvii, gare deserte e rifatte, nel 2020 ha riaffidato i lavori. La pandemia si è messa di mezzo e tutto è rimasto fermo al palo. Chi si aspettava la fine dell’opera prima della prossima estate è rimasto deluso. «Siamo in attesa – fanno sapere da Abbanoa – di una variante urbanistica che, da quel che sappiano, era all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Importante per il collegamento tra il vecchio e il nuovo depuratore, necessario procedere con gli espropri». Dunque, tutto come trent’anni fa, quando il boom delle villette estive sollevò il problema dell’inadeguatezza del piccolo impianto di depurazione.