Torre dei Corsari, estate rovente 

Senza pace la strada per il mare di Torre dei Corsari: ieri mattina è andata in scena il sit-in di protesta contro il senso unico nella strada per la spiaggia. A ribadire il “no” alla mini rivoluzione del traffico c’erano residenti, proprietari delle villette estive, turisti, il comitato spontaneo e il gruppo di minoranza. Per tutti la vicenda non nasce da un no deciso al disegno del Comune di Arbus, ma dalla mancata sicurezza della strada, ai piedi di una zona franosa, ricca scarpate e zone in forte pendenza senza barriere protettive, attraversata da cervi e cinghiali. In più si allunga il tragitto di 10 chilometri al giorno per arrivare in spiaggia, pur avendo il mare sotto casa.

Divieto

Che il senso unico non fosse ben visto sin dall’approvazione della Giunta era cosa nota, non si immaginava che fosse un tema così rilevante da coinvolgere prefettura, questura, carabinieri e la capitaneria di Porto di Oristano. E ieri nuova manifestazione di protesta nel piazzale della torre, proprio dove nasce il divieto di accesso al mare. «Questa - ha detto l’ex sindaco, Giancarlo Pusceddu -è una zona nevralgica, la più popolata della Costa Verde. Nulla da dire sull’impegno di una riqualificazione, sbagliato partire dalla viabilità, fra l’altro contro la volontà popolare».

Il consigliere di opposizione, Gianni Lussu, aggiunge: «Dispiace che una modifica per i prossimi 4 anni, venga presentata dalla Giunta come provvisoria, solo per questa stagione. Non è così. Il Comune potrebbe essere esposto ad un contenzioso dal gestore che ha vinto l’appalto dei parcheggi sul litorale per i prossimi 4 anni». E il capogruppo, Michele Schirru: «Invitiamo per l’ennesima volta il sindaco ad un passo indietro»,

La protesta

Non usa mezzi termini una turista, Luisa Damiani: «Una scelta scellerata. Il mare è a due passi dal villaggio ma si arriva dopo un viaggio d’incubo». E Natalina Pinna: «Se si stava cercando la strada per far morire il villaggio, questa è quella gusta». Una residente, Rossella Zurru: «Il Comune ha dimenticato i pedoni. Chi vuole andare al mare a piedi è a rischio incidenti. Io per miracolo non sono finita sotto un auto. Trovo poi vergognosa la sosta a pagamento per una cena in uno stabilimento balneare». Salvatore Ghiani: «Le sbarre telecomandate per accorciare la distanza si sollevano solo per alcuni, turisti di serie A e di serie B».

Il Comitato

«A farne le spese – commenta Piergiorgio Sollai- gli operatori turistici. Gli ospiti sono delusi, non torneranno più». Monica Soro: «A sollecitare il Comitato sono state le tante adesioni dei social. Avremmo gradito che le associazioni del villaggio ci avessero dato una mano. Andremo avanti per salvare il villaggio». Mario Mura: «È la strada che fa paura. Buia e stretta. Vogliamo che il Comune ci ripensi».

