Torre dei Corsari: divieti di sosta e limiti di velocità 

Scattano sensi unici, divieti di sosta, strisce blu e limiti di velocità a 20 chilometri all’ora. La rivoluzione del traffico estivo nel villaggio turistico di Torre dei Corsari parte domani alle 10 e sarà in vigore per tutta l’estate. Nero su bianco nell’ordinanza del responsabile della Polizia municipale del Comune di Arbus, Giovanni Steri. Cinque pagine per illustrare nei dettagli le modifiche e comunicarle agli otto enti interessati. Si parte col senso unico di marcia h24 in Viale del Laghetto, dall’intersezione all’ingresso del villaggio fino alla rotonda di fronte alla Torre Flumentorgiu.

Lungo lo stesso percorso ci sono i divieti di transito dei mezzi che superano 2,5 tonnellate e di sosta, questo esclude l’ultimo tratto, dalla duna nei pressi del laghetto fino al piazzale d’ingresso alla spiaggia. Il regime dei parcheggi blu, invece, entrerà in vigore con l’affidamento del servizio, a conclusione dell’iter del bando parcheggi sulla Costa Verde. Il colore blu è quello più contestato dai residenti e da circa tre mila proprietari delle villette estive. Ma a nulla sono valse le proteste, le note scritte all’Amministrazione, due incontri in piazza Stella Maris dove, presente il sindaco, Paolo Salis, la voce del no al senso unico è stata compatta.

La stessa minoranza di centrosinistra si è unita al coro di protesta. Non solo, ha presentato anche una mozione per la revoca della delibera con la quale la Giunta ha approvato la modifica alla viabilità nel villaggio più popolato dei 47 chilometri del litorale. Se ne parlerà venerdì in Aula, quando ormai il senso unico è già realtà da 24 ore. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA