Torre civica, affreschi e e polemiche 

Tutto sembrava pronto per restituire alla città gli affreschi presenti nella sala al primo piano della torre civica, ex littoria, di Piazza Roma. Con l'insediamento della nuova Giunta, avvenuto ormai circa due anni e mezzo fa, nonostante la volontà di recupero emersa anche in campagna elettorale, tutto è rimasto fermo e custodito sotto l’intonaco e la vernice e nonostante le sollecitazioni oggi nessun passo avanti è stato fatto. La scorsa amministrazione a guida Cinque stelle, con l’impegno dell’allora assessora alla cultura Sabrina Sabiu, aveva fatto un lavoro certosino per assicurare che i dipinti murari fossero recuperabili. Prima di tutto però era riuscita a comprovare l’esistenza dei bozzetti all’interno di un fondo archivistico privato: «I bozzetti sono stati rinvenuti all’interno del fondo Nordio-De Farolfi, dove emerge con chiarezza la presenza degli affreschi in quella che allora era la casa del fascio di Carbonia».

I lavori

La città era stata anche informata e resa partecipe e sul finire del decennio scorso: i lavori erano stati presentati pubblicamente. «Gli affreschi realizzati dal pittore e architetto Mario Lannes – ricorda Sabrina Sabiu, che è anche storica e archivista – sono molto interessati e non sono assolutamente compromettenti e non hanno niente di rievocativo. Non sono, insomma, strumenti né di revisionismo storico né di revanscismo ideologico. Il non portare avanti i lavori di recupero è un'occasione mancata per la città». L’ex assessora ricorda molto bene i soggetti dei due lavori: «Il primo intitolato “Il condottiero”, raffigura un uomo a cavallo mentre nel secondo è rappresentato un gruppo di minatori». La restituzione alla luce dei due dipinti murari così come la valorizzazione dell’intera torre è da sempre stato uno dei cavalli di battaglia dell’attuale consigliera di opposizione Daniela Garau, che da sempre, anche con la presentazione di interrogazioni o interpellanze consiliari, si è battuta per far riemergere la storia cittadina.

La proposta

«il patrimonio identitario di Carbonia continua a non essere valorizzato nel modo adeguato e che merita, – afferma Daniela Garau - la torre civica dovrebbe diventare sede di un museo civico che costituirebbe un attrattiva storica e culturale funzionale allo sviluppo economico e sociale della città». L’attuale amministrazione assicura che non rimarrà ferma, anzi: «Abbiamo intenzione, con i nuovi fondi a bilancio - afferma l’attuale assessora alla cultura Giorgia Meli - di dare seguito all’impegno preso anche in Aula davanti alle richieste di alcuni consiglieri». Adesso resta da capire quali saranno i tempi e quanto tempo bisognerà aspettare perché le opere murarie riemergano dalla pittura che le ha tenute coperte per svariati decenni.

