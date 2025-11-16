VaiOnline
Porto Torres.
17 novembre 2025 alle 00:25

Torre Aragonese, parte il piano di recupero 

Uno studio per il rilievo metrico tridimensionale della Torre aragonese, passaggio preliminare per avviare la progettazione finalizzata al recupero del monumento del 1300 che domina il porto, simbolo della lotta operaia dei cassintegrati Vinyls. «La concessione in uso dalla Agenzia del Demanio al Comune con sottoscrizione di un accordo fra gli enti, consentirà di individuare le fonti di finanziamento necessarie per poter eseguire i lavori di manutenzione sull’intero compendio, destinato ad ospitare servizi turistici e culturali», spiega il sindaco Massimo Mulas. L’amministrazione comunale che si assume la responsabilità degli oneri gestionali e di manutenzione, intende restituire decoro al monumento, particolarmente prezioso con i suoi oltre 700 anni di storia e attualmente in stato di forte degrado, attraverso interventi di restauro e consolidamento capaci di assicurare una conservazione del bene. (m.p.)

