Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?» 

La situazione è come al solito paradossale. Allarma, fa indignare. Le piogge sono arrivate, hanno cambiato volto alla diga Maccheronis, ma nelle campagne di Torpè la beffa prende il sopravvento, al ritmo di 150 metri cubi al secondo. Nell’invaso che per mesi è rimasto desolatamente vuoto, si continua a “sprecare”: a gettare l’acqua in mare. Si adotta il “piano di laminazione statica”, con il limite massimo di acqua invasabile fissato a 38 metri. «A ottobre del 2024 la Giunta regionale aveva annunciato un “piano di laminazione dinamica” e investimenti per la progettazione della cosiddetta “interconnessione” con la diga del Liscia», dice Pierluigi Saiu, consigliere d’opposizione in Provincia a Nuoro ed ex assessore regionale ai Lavori pubblici. «Cosa è rimasto di quegli annunci?».

Emergenza e sprechi

Meno di un mese fa la situazione della diga che alimenta i paesi e le campagne dell’alta Baronia era drammatica. Invaso ai minimi storici e restrizioni in atto, anche nella prima metà di dicembre. Poi, sono bastate due giornate di piogge intense per cambiare tutto. Così, via le restrizioni e, soprattutto, spazio agli sversamenti. Uno spreco enorme in nome della sicurezza. «Bisogna subito applicare il “piano di laminazione dinamica”: garantirebbe una migliore gestione della risorsa idrica», puntualizza Saiu. «Tuttavia, per risolvere nel lungo periodo i problemi idrici di questa zona dell’Isola servirebbe la costruzione della diga di Abba Luchente». In tanti invocano la realizzazione di un nuovo invaso, da affiancare a Maccheronis. «La migliore soluzione possibile», dicono dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Stefano Taras, presidente regionale di Confagricoltura, è di diverso avviso: «Per noi non esiste un problema di carenza di invasi. Riteniamo sia utile, invece, programmare una interconnessione tra bacini».

Interrogazione

La gestione delle risorse idriche in Sardegna torna al centro del dibattito politico. Roberto Deriu, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, ha infatti depositato un’interrogazione urgente sull’operato dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici sulla diga Maccheronis. Al centro della polemica, lo sversamento in mare di circa 13 milioni di metri cubi d’acqua (in 24 ore) dopo le intense piogge del 27 dicembre scorso. «Mentre la Sardegna fa i conti con una crisi idrica persistente - sottolinea Deriu - assistere allo sversamento in mare di milioni di metri cubi d’acqua lascia sgomenti». Secondo i dati forniti dall’Autorità di bacino, al 30 novembre 2025, la diga di Maccheronis conteneva appena 410mila metri cubi d’acqua, pari al 2 per cento della sua capienza massima, mentre la diga del Liscia si attestava su 41 milioni, circa il 40 per cento della capacità complessiva. Un quadro che rende ancora più difficile comprendere la necessità di aprire le paratie e disperdere una quantità così rilevante di risorsa idrica. L’interrogazione chiede chiarimenti sullo stato dei lavori di innalzamento della diga, avviati nel giugno dello scorso anno, e se questi abbiano influito sulla gestione dell’emergenza durante l’ultima ondata di maltempo. Deriu domanda inoltre se lo sversamento possa tradursi in future restrizioni per le abitazioni e le attività agricole e quali interventi siano in corso per la sistemazione delle tubature, al fine di ridurre le perdite. Una richiesta di trasparenza che riaccende l’attenzione su una gestione dell’acqua sempre più cruciale per l’Isola.

