Toro, preso anche Lazaro 

Il Torino puntava a dare un altro esterno a Ivan Juric e lo ha trovato in Valentino Lazaro, austriaco, che arriverà dall’Inter . Da capire se potrà essere disponibile già lunedì col Cagliari.

Ieri è arrivata intanto l'ufficialità del trasferimento di Singo al Monaco, mentre il giovane Bayeye è vicino alla Ternana. Al momento restano solo Vojvoda a sinistra (in gol contro la Feralpisalò in Coppa Italia) e l'ex Bellanova a destra, pressoché scontato che saranno loro due i titolari sulle fasce. Resta ancora in piedi la trattativa con l'Atalanta per Soppy che doveva rientrare in uno scambio con Singo.

Chi è già rientrato è Nikola Vlasic, presentato ieri in conferenza stampa: «Sono contento, il Torino era la mia prima e unica scelta pur avendo diverse altre squadre», ha detto il croato, già sceso in campo in Coppa Italia, «il Cagliari è una neopromossa, sarà una partita difficile ma vogliamo fare risultato e portare i tre punti a casa, dopo aver già passato il turno in coppa».

RIPRODUZIONE RISERVATA