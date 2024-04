Toro e Juve si accontentano 

Torino 0

Juventus 0

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova (40' st Masina), Ricci, Linetty, Vojvoda (32' st Lazaro), Vlasic, Sanabria (32' st Okereke), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Masina, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Savva, Ciammaglichella. Allenatore Juric.

Juventus (3-5-2) : Szczesny, Gatti (33' st Alex Sandro), Bremer, Danilo, Cambiaso (50' st Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (19' st Iling-Junior), Vlahovic (33' st Kean), Chiesa (19' st Yildiz). In panchina Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Miretti, Weah, Rugani, Djalò, Nicolussi. Allenatore Allegri.

Arbitro : Maresca.

Torino. Sotto la Mole comandano le difese, il derby tra Toro e Juve finisce 0-0. Vlahovic si divora due occasioni enormi nel primo tempo e nella ripresa escono fuori i granata, alla fine si chiude con un punto a testa: la corsa di Juric all'Europa si inceppa ancora, Allegri è alla quinta trasferta di fila senza successi.

I bianconeri partono forte: già al 7' Chiesa sfugge via a Tameze e mette in mezzo, Vlahovic deve soltanto spingere dentro ma colpisce il palo divorandosi il vantaggio. Poi il derby diventa scorbutico e senza grandi intuizioni, con Allegri che riesce ad imbrigliare Juric bloccandogli le soluzioni migliori. In area Toro Vlahovic ha troppa libertà e alla mezz'ora ha un'altra palla gol enorme, questa volta è Milinkovic-Savic a salvare i granata. I padroni di casa chiudono il primo tempo senza tiri in porta, l'unico tentativo di Vlasic su cross di Bellanova termina a lato.

La ripresa comincia senza cambi, Zapata fa subito esplodere i quasi 28mila del Grande Torino ma la gioia dura poco perché viene ravvisato un fallo di Bellanova su Kostic. È un Torino più pimpante e coraggioso tanto da mettere paura a Szczesny con un colpo di testa di Sanabria respinto dal portiere polacco. La Juventus si vede poco, Allegri prova a rivitalizzarla a metà secondo tempo con Iling-Junior e Yildiz al posto di Kostic e Chiesa. Il gioiellino turco entra bene e impegna Milinkovic-Savic, il serbo è bravo a distendersi e a respingere. Juric cambia a dieci dalla fine e inserisce Okereke e Lazaro, il collega si gioca le ultime carte Kean e Alex Sandro ma la stracittadina non si sblocca. L'ultima grande occasione è per Lazaro, che spreca da buona posizione. Nei sette minuti di recupero si accendono gli animi della panchina granata, Juric viene espulso per proteste e anche il suo vice Paro è ammonito. Il Toro chiude la porta anche contro la Juve ma è un'altra frenata nella corsa all'Europa, per i bianconeri è un altro mezzo passo falso nella missione Champions.

