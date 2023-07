Toro e Inter, il Cagliari comincia così Bonato: «Calendario bello e stimolante» 

Sarà anche vero che tanto, prima o poi, le si incontra tutte. Eppure l'uscita del calendario mantiene intatto il suo fascino tra i tifosi. Soprattutto quelli del Cagliari, che possono rivedere la loro squadra tra le venti protagoniste della Serie A, nata ieri dal cervellone della Lega. Niente show con commenti di dirigenti o allenatori, visto che tutti, ancora per qualche giorno, sono in vacanza. Conta di più vedere che i rossoblù partiranno in trasferta contro il Torino dell'ex Bellanova nel weekend del 20 agosto (domani verranno resi noti anticipi e posticipi delle prime quattro giornate), per poi esordire alla Domus, nel turno successivo, contro i vice campioni d'Europa dell'Inter, «un match bello e stimolante», come commentato dal direttore sportivo Nereo Bonato. Al terzo turno ancora in trasferta, stavolta al Dall'Ara contro il Bologna. Gara particolare, perché sarà la prima giocata dopo la chiusura del mercato.

Il percorso

Dieci gare in trasferta nel girone d'andata, un campionato che parte il 20 agosto e si chiude il 26 maggio, con un turno infrasettimanale (il 27 settembre) e quattro pause per le gare delle nazionali (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo 2024). Calendario asimmetrico, anche se, curiosamente, contro la Salernitana il Cagliari giocherà sia all'andata (in trasferta) che al ritorno (alla Domus) alla nona giornata. Campionato senza sosta natalizia e così i rossoblù scenderanno in campo il 23 dicembre a Verona e il 30 in casa con l'Empoli.

Nel girone di ritorno, si riparte in casa col Bologna. Da segnare in agenda la quarta giornata (il 4 febbraio) col ritorno di Ranieri all'Olimpico contro la “sua” Roma, il 25 febbraio (settima giornata) l'arrivo alla Domus dei campioni d'Italia del Napoli e il 21 aprile (quattordicesimo turno) della Juventus. Finale di stagione di fuoco: prima della sfida con i bianconeri, il Cagliari sarà ospite dell'Inter a San Siro (tredicesima giornata), a seguire due scontri diretti con Genoa (fuori casa alla quindicesima) e Lecce (alla Domus alla sedicesima), due trasferte di fila con Milan (diciassettesima) e Sassuolo (diciottesima) e chiusura, il 26 maggio, in casa contro la Fiorentina.

I commenti

Il ds Bonato ha commentato partendo proprio dalla gara con l'Inter: «Neppure un mese fa, lo scorso 10 giugno, eravamo davanti alla tv per guardare la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Era la vigilia della nostra finale: ora saremo noi a giocare contro i nerazzurri. Sarà la prima gara di nuovo in Serie A davanti ai nostri tifosi, un match di certo difficile, ma allo stesso tempo bello e stimolante». Il dirigente rossoblù ha poi allargato lo sguardo al resto del torneo: «Guardando al girone di andata, il nostro è un calendario sostanzialmente equilibrato: da un lato ci saranno dei picchi di difficoltà, come quando dalla quinta all’ottava giornata affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma. Allo stesso tempo, la parte finale del girone ci riserverà le sfide contro Hellas Verona, Empoli e Lecce, tutte compagini che sulla carta dovrebbero appartenere alla nostra fascia».