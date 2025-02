Toro e Genoa, il minimo sindacale 

Torino 1

Genoa 1

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic- Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa (27' st Biraghi), Ricci, Tameze (31' pt Gineitis), Lazaro (27' st Pedersen), Vlasic (40' st Sanabria), Karamoh (27' st Casadei), Adams. In panchi- na Paleari, Donnarumma, Masina, Elmas, Salama, Dembele, Linetty. All. Vanoli.

Genoa (4-3-3) : Leali, Sabelli, Vasquez, Matturro, Martin, Frendrup, Badelj (16' st Masini), Thorsby, Vitinha (7' st Messias), Pinamonti (33' st Ekuban), Miretti (7' st Zanoli). In panchina Siegrist, Somma- riva, Onana, Bani, Norton- Cuffy, Ekhator, Cuenca, Kassa, Venturino. All. Vieira.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 47' aut. Thorsby, nel st 24' Pinamonti.

Torino. Il pareggio (1-1) sta forse meglio al Genoa che al Torino, ma di sicuro non alimento nelle due squadre sogni che vadano oltre una comoda salvezza. I granata nel primo tempo mostrano qualcosa in più e passano anche nel finale, grazie all’autorete di Thorsby. Nella ripresa crescono i rossoblù di Vieira che trovano la rete del pareggio con Pinamonti. Nel finale molto nervosismo e proteste granata per una doppia trattenuta in area ai danni di Adams e Sanabria. Feliciani fa spallucce e finisce 1-1.

