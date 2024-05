Toro e Bologna si annullano a vicenda 

Torino 0

Bologna 0

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic, Vojvoda, Buongiorno, Masina, Bellanova (41' st Lazaro), Ricci, Ilic I., Rodriguez, Vlasic (28' pt Linetty), Sanabria (33' st Pellegri), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Lovato, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Savva, Ciammaglichella. Allenatore Juric.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Fabbian (14' st Moro), Freuler, Aebischer (37' st El Azzouzi), Ndoye (24' st Orsolini), Zirzkee (37' st Castro), Saelemaekers (24' st Odgaard). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Ilic M., Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Urbanski. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Sozza.

Torino. Finisce con un pareggio senza reti l’anticipo della trentacinquesima giornata della Serie A, tra il Torino e il Bologna. Un punto a testa, dunque, in una gara tutt’altro che divertente. Masticano amaro i granata, protagonisti di un finale di stagione deludente dopo aver assaporato a lungo l’idea di poter sbarcare in Europa. Sorride, invece, la squadra di Thiago Motta che resta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

