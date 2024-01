Toro al completo alla Domus 

Il Torino altalenante delle ultime giornate (pari col Genoa, successo netto col Napoli, sconfitta con la Fiorentina) ma comunque in risalita arriva a Cagliari col vantaggio di una settimana in più di riposo, non avendo giocato nell’ultimo weekend contro la Lazio per gli impegni dei biancocelesti in Supercoppa. Così i rossoblù di Claudio Ranieri, reduci dal ko col Frosinone e storditi dall’inattesa scomparsa del Mito Gigi Riva, attendono i granata non nelle migliori condizioni psicologiche, a meno che il clima della Domus, come spesso è capitato in questa stagione, riesca a dare ai giocatori quella forza in più adatta ad affrontare uno scontro importante in chiave salvezza.

Il tecnico Juric lo sa e non si fida di una squadra che nei momenti topici ha dato il meglio di sé in casa (con le rimonte clamorose proprio col Frosinone e il Sassuolo e, nell’ultima occasione, col Bologna) e teme in particolare la capacità di tenere palla e svettare in area di Petagna e Pavoletti. Ma l’obiettivo è la vittoria per dare continuità ai risultati e magari scalare la classifica avvicinando le posizioni che possono portare alla qualificazione in Europa, non così distanti: il Napoli è appena 3 punti più su, Roma e Bologna 4, Lazio (contro cui i granata recupereranno il 22 febbraio il match saltato nell’ultimo turno) e Atalanta 5. Il Toro recupera il francese Djidji nel ruolo di centrocampista centrale e anche Linetty, assente al Ferraris per un fastidio muscolare al polpaccio. Potrebbe essere convocato Karamoh, mentre in avanti dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Sanabria e Zapata, ancora a secco di reti in trasferta.

