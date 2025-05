«Torno dopo 40 anni nel luogo dell’anima, un’isola di amore» 

«Oggi dopo tanti anni ho ritrovato il luogo dell’anima, isola di accoglienza e di amore, dove con la mia famiglia abbiamo vissuto forti sensazioni, consapevoli di vivere nella cappa di pericolo e di precarietà che ci ha accompagnato fino all’età adulta, quando abbiamo capito l’importanza e il significato del lavoro di nostro padre e del giudice Falcone». Fiammetta Borsellino, la figlia più piccola di Paolo, il magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, è ritornata dopo 40 anni all’Asinara per raccontare le sue emozioni e la lotta per la legalità.

Il ricordo

In quel luogo ha sentito il richiamo della giustizia, i valori per i quali hanno combattuto i giudici Giovanni Falcone e suo padre, catapultati nell’isola carcere nell’agosto del 1985, insieme alle loro famiglie, per preparare la sentenza ordinanza del maxi processo contro Cosa Nostra. Una “fonte” all’interno delle carceri di Palermo avvertiva che stavano preparando un attentato per fare fuori i due giudici. Alloggiarono per 25 giorni nella foresteria, la Casa dai mattoni rossi di Cala d’Oliva che, ieri, si è riempita della presenza di giovani, studenti delle scuole superiori e medie di Sassari e Porto Torres. Hanno intonato il brano “I cento passi” e ascoltato le sue parole sui valori della legalità, sul mistero della stragi compiute dalla mafia, quelle che uccisero Paolo Borsellino e la sua scorta e quella di Capaci, che il 23 maggio 1992 ha portato via Giovanni Falcone, la moglie Francesca e tre uomini della scorta.

L’incontro

Instancabile accusatrice «del depistaggio che continua ad inquinare la verità su quelle bombe, bugie di Stato servite a coprire i colpevoli mai individuati», Fiammetta ha raccolto le domande dei ragazzi, «giovani con cui mio padre non smise mai di parlare del suo impegno civile». Avevano appena ucciso il commissario della Polizia di Stato, Ninni Cassarà, con il quale Borsellino e Falcone stavano svolgendo indagini delicate sul narcotraffico internazionale e, «nella fase in cui stavano istruendo il più grande processo nei confronti delle organizzazioni criminali mafiose», ricorda Fiammetta, «per garantire la loro incolumità furono trasferiti all’Asinara nell’estate di fuoco, strappati improvvisamente dalla quotidianità, dalla spensieratezza. Ma tutto questo è stato vissuto da mio padre, con quella serenità che ha sempre contraddistinto i miei genitori, Paolo e Agnese, con la loro capacità di rendere serena e bella la vita anche nei momenti peggiori». L’isola li accolse a braccia aperte, dal direttore del carcere di massima sicurezza, Franco Massidda, all’ispettore della polizia penitenziaria, Gionmaria Deriu, oggi vero custode dell’Isola. «Persone straordinarie che si sono davvero presi cura di noi, facendo salti mortali per alleggerire queste vacanze obbligate - ricorda Fiammetta - vissute rinchiusi nella Casa Rossa da cui si usciva solo accompagnati. Mio padre aveva messo in conto che i propri figli potessero cadere in un agguato, - aggiunge - e quello di cui non si capacitava era che attraverso il suo lavoro metteva a rischio la vita di qualcun altro». La giornata all’Asinara, trascorsa alla presenza dei sindaci di Porto Torres e Stintino, Massimo Mulas e Rita Vallebella, del commissario straordinario e del direttore del Parco, Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale, nasce nell’ambito del progetto “Gli uomini passano le idee restano, storie di galantuomini e di coraggio”, organizzato da Associazione guide Asinara, in particolare Paola Fontecchio, in collaborazione con Sealand e la rete d’impresa Educando Asinara.

