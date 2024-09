«Torno a casa per farvi ridere» 

«Se vuoi recitare devi perdere l'accento sardo». È questa la frase che Mattia Sedda, 33enne di Villacidro, si è sentito dire quando, dopo aver lasciato la Sardegna e aver capito che lo studio non era più una priorità, ha rincorso il sogno di fare l’attore.

La storia

Iscritto alla facoltà di Scienze politiche, Mattia giorno dopo giorno tra Firenze, Londra e Parigi ha scoperto una grande passione per il teatro e ora torna nella sua terra orgoglioso di avercela fatta. Stasera sarà agli Intrepidi monelli a Cagliari. «Sono felice di poter portare in Sardegna, per la prima volta, il mio show che si intitola “Choin”, uno spettacolo comico basato sulla storia di un emigrato a Londra che, dopo aver frequentato le scuole migliori, vuole portare in scena quelli che crede siano i suoi talenti: sarà un fallimento. Mi rendo conto che quando recitavo seriamente, in realtà facevo ridere. Poi c’è sempre stato quel tormentone che mi sono sentito ripetere a lungo “Mattia cambia l’accento o cambia il modo di muoverti”. Sembrava che mancasse sempre qualcosa. Il mio è uno spettacolo folle. Interpreto la celebrazione dei fallimenti». È stata la curiosità a portarlo a esplorare un mondo nuovo. «Non sono mai stato in teatro a Villacidro. Sono partito a 18 anni a Firenze per studiare, ma seguendo il desiderio di conoscere sempre qualcosa di nuovo ho scoperto la passione per il teatro e la recitazione. A 24 anni mi sono trasferito a Londra, dove vivo ancora adesso, ma nel frattempo ho anche trascorso un periodo a Parigi».

Lontano da casa

La ricerca di nuove esperienze non è stata priva di difficoltà. «L’idea di tornare a casa non l’ho mai avuta, almeno finora. Sono partito perché a Villacidro da ragazzo mi sentivo represso, mi annoiavo e non condividevo la mentalità. Volevo cambiare qualcosa – prosegue Sedda –. Allo stesso tempo devo dire che mi è sempre mancata la Sardegna. Da quando sono partito, sono sempre stato etichettato come sardo e non sempre in maniera positiva, qualche volta mi sono anche sentito rifiutato per la mia “sardità” e non è stato facile, ma poi le cose sono cambiate e ora, anche se la strada è ancora lunga, essere in scena nella mia terra mi dà una soddisfazione immensa».

