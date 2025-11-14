«Torno a casa grazie al buon cuore dei miei compaesani» 

«La mia casa è tornata ad essere bella e accogliente come prima». Lo annuncia con un velo di emozione Graziella Podda, assistente giudiziaria del Tribunale di Nuoro, che la notte del 14 luglio ha visto il portone e la facciata della sua abitazione andare in fiamme per mano degli attentatori.

A scongiurare il peggio era stato l’intervento del vicino di casa Paolo Mulas, ex assessore e ora consigliere comunale: aveva domato le fiamme e allertato vigili del fuoco e forze dell’ordine. Lei si trovava in vacanza a La Maddalena, è tornata subito, spaventata di fronte ai sacrifici di una vita andati in fumo. La solidarietà dei suoi compaesani è scattata subito. Una task force di artigiani, dopo settimane di lavori dentro e fuori l’edificio, le ha consentito di tornare a casa, dopo essere stata ospite della zia. «Quando accadono episodi brutti e inaspettati come questo, ti senti spaventata e affranta - racconta - ma davanti a un fatto così deplorevole si è mosso, fin dal primo momento, un mondo di amicizia e solidarietà che mi ha consentito di trovare la forza di affrontare questa terribile esperienza».

Ben 12 i volontari impegnati per più giorni la settimana, fra pulizie di arredi danneggiati, ripristino della facciata, di impianti elettrici e sostituzione del portone bruciato. «Tutti hanno fatto la loro parte venendomi incontro - racconta Podda - dai vicini di casa ad artigiani, muratori, amici e più professionisti di vario livello della comunità. Il volto bello di un paese che non si piega a gesti dei vili che agiscono nell’ombra».

Mentre le indagini proseguono per fare luce sui responsabili, Podda, da decenni volontaria nell’Avos, sottolinea: «Ho sempre agito per il bene comune, cercando di aiutare il prossimo in qualsiasi situazione. Faccio fatica a comprendere le ragioni che possano aver portato qualcuno a compiere un attentato così grave e vigliacco che non ha solo danneggiato me, ma una comunità fatta di persone oneste, ospitali e altruiste. Confido nella giustizia e auspico che faccia il suo corso». I suoi pensieri vanno anche ai «colleghi del tribunale, all’amministrazione locale, al gruppo Comunidade, alla parrocchia, ad amici anche lontani ma vicini con l’affetto, a quanti con parole, messaggi e presenza mi hanno sostenuta e incoraggiata, anche con un semplice e sincero mi dispiace». Confida che «Gavoi ritrovi la propria serenità». Il sindaco Salvatore Lai elogia «un paese che anche nelle difficoltà non lascia solo nessuno. Come avvenuto per l’agriturismo Tuluskene anche stavolta, da un grave fatto che ha turbato gli animi di tutti noi si è mossa una grande risposta popolare. I violenti non sono ben accetti e queste azioni, belle e solidali, ne sono la conferma».

