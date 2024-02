«Torniamo ai tempi bui della storia» 

Roma. La morte di Alexey Navalny in carcere in circostanze misteriose, agli occhi dei leader occidentali (e non solo) ha un preciso responsabile, che è Vladimir Putin. Da Joe Biden ai vertici Ue, passando per l’Onu, per tutta la giornata è stato unanime il coro di indignazione per la scomparsa del principale oppositore del Cremlino, costretto da anni a una durissima detenzione. Tra i più espliciti, Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino, volato a Monaco per chiedere ulteriore sostegno agli alleati proprio contro l’invasore russo, ha tuonato: «Navalny è stato ucciso e Putin dovrà rendere conto dei suoi crimini». «Non sono sorpreso e allo stesso tempo sono sconvolto dalla notizia della morte di Alexei Navalny», ha detto Biden, che ha scelto di parlare in diretta dalla Casa Bianca per puntare il dito senza ambiguità contro lo zar: «Non sappiamo esattamente cosa è successo ma non c’è dubbio che è una conseguenza di qualcosa che hanno fatto Putin e i suoi scagnozzi».

Putin è un «mostro», l’affondo del premier canadese Justin Trudeau. Dall’Europa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’Alto Rappresentante Josep Borrell hanno denunciato come Navalny sia «stato lentamente assassinato dal presidente Putin e dal suo regime, che non temono altro che il dissenso del proprio popolo». Duri i commenti anche dalle capitali. La Russia «da tempo non è una democrazia» e il blogger «probabilmente ha pagato il suo coraggio con la vita», è il giudizio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha ricordato anche «l’attentato subito a Berlino». «Nella Russia di oggi si mettono gli spiriti liberi nel gulag e li si condanna a morte. Rabbia e indignazione», il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron.

Da Roma, Sergio Mattarella ha affermato che la sua «lunga detenzione in condizioni durissime» è stata «un prezzo iniquo e inaccettabile che riporta alla memoria i tempi più bui della storia». Mentre Giorgia Meloni ha chiesto che «su questo inquietante evento venga fatta piena chiarezza». Proprio questo alone di mistero, che come sempre avvolge le morti dei rivali di Putin, è un tema di riflessione nella comunità internazionale. A partire da Antonio Guterres, che ha invocato un’inchiesta «piena, credibile e trasparente». Anche la Santa Sede è intervenuta: l’epilogo «ci stupisce e ci riempie di dolore», ha detto il segretario di Stato Pietro Parolin.

RIPRODUZIONE RISERVATA