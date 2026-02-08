«Torniamo a Venezia, dove tutto ebbe inizio» 

I tenores di Neoneli proseguono il loro cammino dell’annata artistica numero 50. Dopo l’esordio col botto a Cagliari alla Passeggiata Coperta del Bastione lo scorso 18 gennaio e i concerti di Serdiana e Arbus, mercoledì il gruppo fondato da Tonino Cau, ancora animatore e direttore artistico creativo, sarà protagonista insieme agli straordinari Orlando Mascia e Matteo Muscas, di uno spettacolo del tutto particolare. Soprattutto a livello simbolico.

La storia

Giova ricordare che nel 1976, pochi giorni dopo l’esordio assoluto del gruppo il 25 settembre a Samugheo, i Tenores di Neoneli grazie allo scultore Pinuccio Sciola cantarono per la prima volta fuori dalla Sardegna: assieme a tanti artisti (Cooperativa Teatro di Sardegna, Tenore di Oliena tra gli altri) ebbero il battesimo a Venezia, nella prestigiosa vetrina della Biennale d’Arte. Ebbene, anche la prima serata del cinquantennale artistico fuori dall’Isola sarà a Venezia, con un concerto di un’ora e mezza nella meravigliosa cornice della Scuola Grande di San Teodoro. Nel 1976 quell’esordio segnò l’inizio di un ininterrotto viaggiare in Italia e nel mondo intero, con oltre 360 concerti in ogni continente, in quaranta nazioni, oltre cinquanta metropoli. Venezia portò fortuna a gruppo: speriamo sia così anche cinquant’anni dopo.

Da Milano...

Il 19 febbraio Tonino Cau, Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì, sempre accompagnati da Orlando Mascia e Matteo Muscas, saranno protagonisti dell’iniziativa culturale “Voce”, a cura della non meno prestigiosa istituzione di Milano, la Triennale. Riproporranno, assieme a Elio delle Storie Tese, “NeonElio due spettacoli”, in cui focus protagonista sarà il concetto di voce: quelle arcaiche de su tenore, quelle delle canne delle launeddas, quelle delle performance da soli, con la sovrapposizione delle launeddas, e con Elio. I concerti saranno due perché il primo è da tempo sold out. Anche NeonElio nel 2026 corrisponde all’esatto trentennale di un progetto senza precedenti, iniziato nel 1996 con un boom in termini di pubblico e consensi. Che va ancora avanti, dopo centinaia di concerti.

Ma tra le collaborazioni eccellenti dei Tenores, anche Luciano Ligabue, Francesco Guccini, Angelo Branduardi, Francesco Baccini.

… sino a New York

E l’annata continuerà con un importante appuntamento a New York dove i Tenores di Neoneli saranno impegnati in una due giorni molto intensa, che inizierà nella splendida sala dell’Istituto Italiano di Cultura ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA