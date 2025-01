«Tornerò al motore tradizionale» 

Se il mercato - dell’elettrico - non sorride, neanche gli automobilisti che hanno deciso di fare il grande passo fanno i salti di gioia. Anzi, al netto di qualche eccezione entusiastica, degli indecisi cronici e di quelli tendenzialmente poco inclini al cambiamento, sembrano più i pentiti dei soddisfatti. Almeno durante una mattinata trascorsa a Cagliari, a caccia di colonnine - tutte libere - e di convertiti - difficili da trovare - che meditano una nuova conversione al contrario. Che in sostanza significa ripiegare sulla cara vecchia benzina o al diesel. Così c’è chi dopo neanche un anno dall’acquisto dice con rammarico: «Purtroppo dovrò cambiare macchina, resto sullo stesso modello ma ritorno al motore tradizionale», annuncia Antonello Cocco, 42 anni, dirigente dallo spirito green che si è imbattuto nei limiti infrastrutturali dell’Isola.

Amaro in bocca

Il suo è un percorso a tappe: auto ordinata a maggio, consegna a ottobre, a novembre i primi chilometri a Roma, in quel momento sede di lavoro. Poi il rientro a Cagliari e le prime difficoltà, legate a una mancata capillarità della rete di ricarica: «Avevo optato con convinzione per l’auto elettrica, una Mini Countryman, perché sono un convinto sostenitore delle scelte ecosostenibili. Poi è eccezionale per spostarsi in una metropoli come Roma, dove si convive con le ztl, e soprattutto si può usufruire di un’infrastrutturazione per la ricarica efficiente», racconta Cocco. In terra sarda i limiti legati alla ricarica delle batterie: «Per lavoro sto prevalentemente nel nord-est, dove tante colonnine presenti sono inattive. Per non parlare del deserto della 131 quando si decide di raggiungere il sud dell’Isola, impresa difficile se non si parte col massimo della ricarica. L’auto elettrica è bellissima ma a seconda della realtà in cui si vive può essere limitante», osserva. «Poi una ricarica completa può richiedere sei ore di tempo, decisamente più comodo andare al distributore e fare il pieno senza la preoccupazione di poterti ritrovare in mezzo al nulla o davanti a un’unica stazione di ricarica, magari occupata». Così la decisione: «Cambierò l’auto. In Sardegna è ancora troppo presto per il motore elettrico».

I sostenitori

Un passaggio quasi naturale, quello di Serenella Paci, 61 anni, titolare di una società di consulenza che si occupa di sostenibilità, anche ambientale. «Sicuramente ho una sensibilità un po’ più elevata rispetto ad altri», premette prima di raccontare l’approccio all’elettrico. Nel lontano 2021, sulla scia degli incentivi per la mobilità elettrica che hanno sicuramente spinto tanti al passaggio. «Ho ottenuto un finanziamento e acquistato a inizio del 2022 una Toyota Kona, una delle macchine con la batteria che allora consentiva la maggiore autonomia (circa 500 chilometri». Dopo tre anni il verdetto è assolutamente positivo («Sono molto soddisfatta e tornano indietro rifarei l’acquisto»), ma qualche criticità c’è, e riguarda anche in questo caso le infrastrutture. «A quei tempi si parlava di un grande progetto per dotare la Sardegna di colonnine di ricarica in numero adeguato, ma purtroppo non è andato avanti come si pensava. A Cagliari le postazioni, soprattutto per la ricarica veloce, sono pochissime, e le aree interne ne sono sprovviste, quindi mi è capitato di dover rinunciare a utilizzare la mia macchina», ammette. «C’è sicuramente ancora tanto da fare in questo senso, ma confermo la mia decisione, vantaggiosa in termini economici e di sostenibilità ambientale».

I dubbi

E poi c’è chi alle lacune sarde rimedia a casa. «Mi trovo stupendamente, praticamente mi sposto gratis, ma è quasi indispensabile avere la colonnina in casa», interviene Carlo Manca, 47 anni, imprenditore. «Ovviamente a seconda della tipologia di vettura hai più o meno autonomia, basta regolarsi sulla distanza da percorrere. Sicuramente la possibilità di ricaricare la macchina autonomamente permette di risparmiare anche di un terzo i costi delle colonnine regolate dalle logiche del libero mercato, sul paragone con benzina o diesel la differenza è enorme, senza contare i benefici per l’ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA