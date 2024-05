Torneranno le visite e gli spettacoli  per 1200 persone 

Non è una storia edificante, questa dell’Anfiteatro. Certo, per diversi anni sono state belle stagioni di note di notte, concerti che hanno riempito le estati sudaticce dei cagliaritani con nomi al neon, facendo ritrovare l’eco dei tempi che furono quando il catino di viale Fra Ignazio rimbombava di popolo e musica. Ma siccome il monumento non c’era più, e rischiava di perdersi per sempre, nel 2013 è stata decisa la chiusura. Con un risultato: nessuno ha preservato l’Anfiteatro (basta vedere come è ridotto) e nessuno ci ha fatto più spettacoli. Ora tutti i candidati sindaci hanno l’obiettivo, una volta arrivati a Palazzo Bacaredda, di riaprilo.

Si parte da un progetto preliminare dell’amministrazione uscente finanziato con 3 milioni di euro di fondi Pon che mira a salvaguardare il bene archeologico, con interventi necessari per metterlo in sicurezza anche sotto il profilo dell’assetto idrogeologico. Obiettivo: aprire l’Anfiteatro alle visite di chi vuole apprezzarlo come bene archeologico e storico, ma anche a una fruizione dal punto di vista degli spettacoli. Per un massimo di 1.200 spettatori, con soluzioni modulari a seconda del tipo di evento. I gradoni diventeranno la quinta, e gli spettatori saranno nelle postazioni costruite nel versante oggi più verde. ( ma. mad. )

