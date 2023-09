Torneranno in tempo per l’Udinese 

Le soste per le nazionali sono sempre un’arma a doppio taglio, soprattutto per chi di giocatori convocati in nazionale ne ha diversi in rosa. Come il Cagliari, che oggi tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di riposo senza dieci tra i suoi punti fermi, sparsi per il mondo tra qualificazioni varie e amichevoli. Soprattutto Luvumbo (Angola), Nandez (Uruguay) e Makoumbou (Congo), ma anche Radunovic (Serbia), Shomurodov (Uzbekistan), Prati e Oristanio (Under 21 italiana), Obert (Under 21 slovacca) e i nuovi acquisti Hatziadakos (Grecia) e Wieteska (Polonia). Per l’infelicità di Ranieri che avrebbe preferito averli tutti a disposizione da subito per un ripasso tattico generale e un lavoro atletico specifico per migliorare la condizione atletica. Gli ultimi a tornare saranno Shomurodov e Nandez, giusto in tempo per rifinire la partita con l’Udinese che si giocherà di domenica, stavolta, a mezzogiorno e mezzo.

Il ruggito del Leon

La chiamata dell’Uruguay per Nandez era indubbiamente la più attesa ad Asseminello, soprattutto dal centrocampista che era rimasto fuori dal giro della Celeste negli ultimi due anni per i guai giudiziari (risolti nel frattempo) con l’ex compagna. «Sono felice di essere di nuovo a casa», ha scritto “El Leon” su Instagram. È su di giri e ha smaltito in tempo reale il fastidio ai glutei che lo ha costretto a uscire nell’intervallo di Bologna-Cagliari. Si è allenato sia ieri che lunedì a Montevideo dove nella notte tra venerdì e sabato sfiderà il Cile. Punti pesanti in palio, per la qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. La seconda gara la giocherà nella tarda serata di martedì prossimo in Ecuador. Dall’altra parte del mondo, insomma, e con un clima particolare (l’Estadio Paz Delgado di Quinto si trova a oltre 2800 metri sopra il livello del mare). È stato messo, però, un charter speciale a disposizione degli uruguaiani che giocano in Europa e Nandez potrebbe essere nell’Isola già giovedì, tre giorni prima del match con l’Udinese.

Sosta intempestiva

Potrebbe rientrare a sole ventiquattr’ore dalla gara con i friulani, invece, Shomurodov, che giocherà la seconda delle due amichevoli con la maglia dell’Uzbekistan (di cui è il capitano) contro il Messico sempre martedì prossimo ad Atlanta. Rischia di fare giusto la rifinitura. Proprio lui che, più di altri, aveva bisogno di una mini preparazione aggiuntiva per mettersi al passo dei compagni. Sosta intempestiva anche per il nuovo difensore rossoblù Hatziadiakos che - paradossalmente - dopo aver detto addio all’AZ Alkmaar, indosserà prima la maglia della Grecia che quella del Cagliari domani in Olanda e domenica con l’Inghilterra. Potrà comunque allenarsi per tutta la settimana che porta alla sfida con l’Udinese. Idem Wieteska, che ha fatto in tempo a esordire a Bologna per poi ripartire in Polonia: lo aspettano le sfide con Far Oer e Albania, entrambe valide per le qualificazioni agli Europei (così come per la Grecia).

Un ritorno da star

La Coppa d’Africa nel mirino, invece, per Luvumbo e Makoumbou, che tornano in nazionale con grandi aspettative dopo la promozione da assoluti protagonisti e il gran debutto in Serie A. L’Angola di Zito scenderà in campo domani contro il Madagascar, il Congo di Antoine, invece, domenica in Gambia. Voli intercontinentali permettendo, dovrebbero esserci tutti e due alla ripresa degli allenamenti martedì prossimo. Non dovrebbe giocare nemmeno una delle due gare con Ungheria e Lituania il serbo Radunovic, questa convocazione dopo quattro anni lo aiuterà comunque a dimenticare più in fretta la papera di Bologna. Sono una bella iniezione di fiducia in vista del campionato anche l’Under 21 italiana per Prati e Oristanio e quella slovacca per Obert. Aspettando la sfida più attesa, contro l’Udinese.

