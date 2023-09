Torneranno i chioschi a Buoncammino? 

I lavori di riqualificazione del tratto di viale Buoncammino compreso fra via Giussani e l'ex carcere stanno procedendo e nel frattempo i punti ristoro presenti da più di vent'anni sono stati demoliti dall'amministrazione comunale. Verranno ripristinati? Con quali modalità e tempistica?

Sul tema l’opposizione in Consiglio comunale ha presentato un'interrogazione, prima firmataria Marzia Cilloccu, per avere le risposte e scongiurare la possibilità che alla fine dei lavori non possa seguire subito quella fruibilità tanto auspicata da parte degli operatori e della cittadinanza al fine di spostare, in una delle zone più suggestive e panoramiche della città, buona parte del carico antropico del centro storico.

«È urgente recuperare il tempo perduto, visto che la questione era già stata sollevata da un mio ordine del giorno presentato insieme alla minoranza in Consiglio comunale ben due anni fa», afferma la Consigliera, «per impegnare il sindaco e la Giunta a far predisporre ai servizi comunali Urbanistica e Attività produttive, appositi atti di pianificazione urbanistica per quell'area». Purtroppo la proposta, che comprendeva anche l'impegno a realizzare i bagni pubblici eventualmente utilizzando strutture comunali al momento chiuse, fu bocciata da tutti i consiglieri e consigliere di maggioranza».

