Iglesias.
03 febbraio 2026 alle 00:28

Tornerà l’emozione dei tuffi mozzafiato 

Adesso è ufficiale: l’emozione dei tuffi a Porto Flavia tornerà anche la prossima estate. L’11 e il 12 luglio 2026, infatti, il suggestivo sito minerario di Iglesia tornerà a essere una tappa dell’High Diving World Cup, la coppa del mondo di tuffi dalle grandi altezze organizzata da World Aquatics l’ente mondiale per le discipline acquatiche.
«Il ritorno a Porto Flavia, dopo lo straordinario successo dell’edizione 2025, – si legge in una nota – si inserisce nel ciclo pluriennale siglato tra World Aquatics e Marmeeting, azienda italiana con 30 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi e con un focus principale sull’High Diving. La tappa sarda si distingue nel calendario mondiale per il suo format unico: gli atleti non gareggiano da una torre artificiale, ma si lanciano direttamente dalle storiche scogliere a picco sul Mediterraneo.

