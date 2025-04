Tornerà a sfilare il cero dei Falegnami 

Il cero dei Falegnami tornerà a sfilare durante la Faradda. Sono state raccolte le risorse finanziarie per costruirne uno nuovo dopo che quello originale, “vecchio” di 103 anni, si era spezzato in corso Vico quasi al termine dell’ultima discesa dei candelieri. Un evento traumatico per l’intera comunità gremiale, ricordato ieri a Palazzo Ducale dove si è comunicato l’esito della gara di solidarietà che porterà, oltre alla prossima realizzazione del neo-cero, anche in parte al recupero dell’altro a fini museali da parte della Soprintendenza. «Sentire la vicinanza della città e del Comune in questi mesi - dichiara Francesco Carta del gremio dei Falegnami - è stato fondamentale».

È il sindaco Giuseppe Mascia a tracciare la sinergia di intenti che ha coinvolto nel trovare i fondi, insieme all’amministrazione comunale, l’Intergremio, la Camera di Commercio, la Fondazione di Sardegna e i tre Rotary club sassaresi. «Sarà la Falegnameria Bussu- riferisce il primo cittadino- a occuparsi del cero. Un lavoro da artigiano e da artista». Per riuscire a restaurare ed esporre il candeliere primigenio serve però un ulteriore, importante sforzo economico. «Anche la città- interviene Fabio Madau, presidente dell’Intergremio- se vuole potrà partecipare attraverso il crowdfunding all’iniziativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA