Torneo provinciale di scacchi: attesi centinaia di giocatori 

Sono aperte le iscrizioni al campionato provinciale di scacchi under 18 che per il quarto anno consecutivo si terrà a Domusnovas a cura di Comune, istituto comprensivo Meloni e circolo Mo.S.Ca di Cagliari. C’è tanta attesa per una competizione che si terrà il 23 marzo (e durerà l’intera giornata) e che mette in palio ricchi premi (grazie agli sponsor in continuo aumento), il prestigio della stessa gara e la qualificazione agli assoluti giovanili che si terranno a Terrasini (Palermo).

Sono state rese note anche le 6 categorie previste (Piccoli Alfieri, Pulcini, Giovanissimi, Cadetti, Allievi, Juniores, con età dai 6 ai 18 anni) per un campionato che sarà ospitato nuovamente a Domusnovas per via degli ottimi numeri vantati: il record nazionale di iscritti (260) nell’edizione 2023 ed una media di 180 nelle altre due già ospitate. Anche la crescita degli sponsor (stavolta 14) ed il fatto che bar, panifici, gastronomie e ristoranti preparino menù appositi, confermano il successo dell’organizzazione domusnovese.

«Gli scacchi - osserva la dirigente scolastica del Meloni Marta Putzulu - si sono rivelati sport capace di creare rete e di favorire la collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni ed aziende per una crescita agonistica, professionale e personale di tutti i soggetti coinvolti» .

