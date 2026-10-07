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Ottava edizione.
08 ottobre 2026 alle 00:26

Torneo Open Città di Assemini, sorridono Sanna e Pezzulla 

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Alberto Sanna e Alessandra Pezzulla, portacolori del Quattro Mori Tennis Team, si aggiudicano l'ottava edizione del Torneo Open Città di Assemini. Il tabellone maschile ha visto la vittoria di Sanna, numero 1 del seeding, che ha regolato con un doppio 6-1 in semifinale Samuele Porcu (Tc Cagliari), per poi battere 6-2, 3-6, 6-1 in finale il numero 2 Nicola Porcu (Tc Cagliari), che in semifinale aveva superato 6-3, 6-0 il numero 3 Mattia Secci (Quattro Mori).

Nel femminile, Pezzulla ha lottato un set in semifinale, vinto 7-5 al tiebreak, prima di superare 7-6, 6-1 Giorgia Cadoni (Ct Decimomannu), per poi regolare 6-1, 6-0 un'altra portacolori del circolo di Decimo, Sara Farci, che in semifinale aveva approfittato del forfait della numero 2 Eleonora Atzei (Quattro Mori) per problemi al ginocchio. Nei tabelloni di Terza, vittorie per Luca Sanna (Ct Decimomannu) e Sara Meloni (Tc Guspini), nel Quarta si è imposto Fabio Onnis (Tc Elmas), mentre tra i 4.nc il successo è andato al "padrone di casa" Andrea Picciau. (a.bu.)

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