Torneo dominato, il finale era scritto 

La promozione dell’Ilva segna il primo verdetto di questa Eccellenza con un trionfo che bissa quello di due anni fa. Percorso splendido per i maddalenini, che hanno dominato il torneo e adesso sono la squadra con più vittorie nel massimo campionato regionale sardo dalla sua istituzione nel 1991-1992: tre, la prima nel 1994-1995. La squadra di Cotroneo ha guidato la graduatoria sin dall’inizio, con una lunga serie di risultati utili di fila che le ha permesso di fare sempre l’andatura basandosi su una difesa spesso impenetrabile, soprattutto negli scontri diretti: appena 13 gol subiti, 18 partite su 28 con la porta inviolata. Ora si gioca per altri due obiettivi non certo secondari: i playoff (vi prendono parte le squadre dalla seconda alla quinta) e la salvezza (retrocedono direttamente le ultime tre, la quartultima e la quintultima fanno i playout a patto che non ci siano più di sei punti di distacco tra loro).

Scontro diretto

Per completare la quintultima giornata mancano ancora due partite: mercoledì alle 16 si giocano Tempio-Ferrini e Iglesias-Villacidrese. La prima è determinante per i playoff. Uno dei cinque club una resterà fuori: l’Ossese ha 50 punti, il Villasimius 49, il Tempio 48, la Ferrini 47 e il Ghilarza 44. I galletti in casa hanno conquistato la grande maggioranza dei propri punti ma non vincono al Manconi dal 3-0 al Sant’Elena di fine gennaio (poi tre pareggi di fila con Villasimius, Ilva e Bosa subendo il 2-2 al 90’). I cagliaritani, di contro, vogliono proseguire la striscia di tre risultati utili consecutivi per ottenere gli spareggi regionali già disputati due stagioni fa. A Iglesias i rossoblù cercano gli ultimi punti per l’aritmetica salvezza (comunque molto vicina e non era scontato, visto l’inizio di stagione), mentre la Villacidrese, ultima con 20 punti a -8 dalla quartultima, è quasi spacciata.

La situazione

Dalla settimana prossima si torna a giocare tutti assieme per il rush finale, con la quasi totalità delle squadre che hanno ancora obiettivi da raggiungere. In zona salvezza, oltre alla Villacidrese, è molto complicata la posizione del Sant’Elena (penultimo a 23 punti), che deve ancora fermarsi per il turno di riposo. La Tharros lo farà nella prossima giornata ed è a pari punti (33) col Calangianus al quintultimo posto. Carbonia, quartultimo a 28, e Bosa, terzultimo a 26, hanno la speranza di arrivare ai playout per tenere la categoria: domenica prossima per i minerari c’è lo scontro diretto a Calangianus.