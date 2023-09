Torneo di pinella a Santa Greca: passatempo per giovani e anziani  

Giocare a carte è un'attività d'altri tempi? A giudicare dalle adesioni al terzo torneo di “pinella” consecutivo organizzato al Parco di Santa Greca, si direbbe proprio il contrario e no, non è un gioco per vecchi. Quasi 50 coppie hanno partecipato al torneo che si è tenuto questo weekend, tra gli sfidanti anche diversi giovanissimi.

Melissa Manca 16 anni, gareggia in coppia con l'amico 18enne Andrea Mameli: «Gioco a carte in famiglia e con i miei amici -spiega la ragazza- è la prima volta che partecipo» e a quanto dicono Graziano e Simona, la coppia sfidante più in là con gli anni sono davvero bravi. Francesca Aroni invece, 17 anni, è al suo secondo torneo, si è così divertita la prima volta, riuscendo anche a passare al secondo turno, che ora fa il bis. Anche Roberto Deriu, 22enne, gioca spesso a casa e per il torneo si è portato come compagna una di famiglia.

Ma attenzione niente bluff, o messaggi cifrati, o almeno questo è quello che assicurano i veterani della Pinella Ottavio e Antonino, i vincitori dei due tornei precedenti che (combinazione) si sono trovati come avversari allo stesso tavolo. Come spiega Attilio Guidotti, presidente della Consulta anziani che organizza i tornei: «Si gioca a pinella classica, a coppie con pinnacola, jolly e pinelle a eliminazione diretta, con semifinali e finali». Alle prime tre coppie classificate sono andati dei buoni acquisto da spendere nelle attività del territorio, così la pinella fa muovere anche l'economia locale. (c. m.)

