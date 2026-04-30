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Mandas.
01 maggio 2026 alle 00:21

Torneo di murra, trionfano i campioni di casa  

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Il Torneo regionale di murra 2026 ha trasformato ancora una volta Mandas in un’arena dal sapore antico, richiamando giocatori e appassionati da tutta l’Isola e anche dalla Penisola. Numeri importanti e un livello tecnico elevato, con squadre provenienti da numerosi centri della Sardegna (Ula Tirso, Villanovatulo, Ghilarza, Bonarcado, Ollolai, Jerzu, Dolianova, Serri, Siurgus Donigala, Gergei, Escalaplano, Seulo, Aritzo, Lanusei, Orgosolo e Decimomannu) e di giocatori del Friuli Venezia Giulia, ospiti d’onore. Dopo una fase a gironi combattuta, una finale sul filo dei nervi. A contendersi il titolo sono stati Davide Perra e Cristian Spano, in rappresentanza di Mandas, contro Carlo Allegria e Leonardo Dionis di Jerzu. Una sfida serrata, chiamate millimetriche e letture fulminee dell’avversario. Sono stati Perra e Spano ad avere la meglio, conquistando il titolo regionale. Alle loro spalle Allegria e Dionis, mentre il terzo posto è andato alla coppia formata da Paolo Locci e Ignazio Frau di Aritzo. Quarti, Paolo Cottu e Simone Columbu di Ollolai. Nel primo torneo contro la rappresentativa friulana, la vittoria è andata a Carlo Allegria e Leonardo Dionis. «La murra non è un gioco d’azzardo, ma un dialogo serrato tra due menti», hanno detto Davide Perra e Cristian Spano, neo-campioni, che da sedici anni organizzano il Torneo.

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