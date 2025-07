Torneo di calcio in memoria di un amico 

A Siliqua, da domani al 20 luglio, è di scena lo sport con la quarta edizione del memorial “Plin10Cup”. Il torneo di calcetto quattro contro quattro, dal 2022 viene organizzato da un gruppo di giovani del paese, con il supporto del Gsd Siliqua e il patrocinio del Comune, per ricordare il loro amico Gianluca Piras, noto “Plinio”, scomparso prematuramente nel 2018, all’età di 23 anni.

L’edizione di quest’anno si svolgerà nel campo comunale di via Matteotti. Da venerdì partirà la categoria “Élite”, un torneo con due gironi di quattro squadre, che si sfideranno per poi affrontare la fase finale nella giornata di domenica. Per tutta la manifestazione saranno presenti punti ristoro e musica. «Passano gli anni ma aumenta la voglia del ricordo, Plinio per noi è sempre presente – affermano gli amici di una vita – Cerchiamo ogni anno di migliorarci, e apprezziamo la risposta positiva del paese, che partecipa con noi per ricordare il nostro amico». (a. cu.)

