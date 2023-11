Torneo di biliardino per giovani Oggi seconda giornata di partite 

Seconda giornata oggi per il torneo di biliardino organizzato dal servizio di educativa di strada. Appuntamento alle 16 al parco Matteotti. Lo scopo è togliere i ragazzi dalla strada, con un gioco che li coinvolga e li faccia socializzare in un momento di aggregazione. L’iniziativa per ora ha raccolto molte adesioni.

Si prosegue martedì 14 allo Spazio Socio-Educativo e Giovanile di via Mar Ligure 4, al primo piano, mentre venerdì 17 la sfida si terrà al Parco Parodi. Le adesioni sono aperte gratuitamente ai giovani della stessa età del Parco Matteotti e anche in questo caso l’appuntamento è fissato alle 16. (g. da.)

