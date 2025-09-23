Torneo delle Regioni: una pagina di storia  

Dopo 21 edizioni nel NordItalia, il 3-5 ottobre la Sardegna scriverà la storia ospitando il Torneo delle Regioni 2025, il più prestigioso e importante torneo giovanile italiano di baseball e softball. E potrebbe non essere l’unico grande evento. Nel 2026 la Sardegna si candida a ospitare il Mondiale di Baseball5 dopo Città del Messico e Hong Kong e nei primi mesi dell’anno, ci sarà un’inaugurazione in grande stile del campo da softball di Terramaini - che avrà massimi standard internazionali - con la Nazionale azzurra campione d’Europa.

I numeri

I numeri parlano chiaro: 16 regioni rappresentate, 62 squadre, 985 tra atleti e tecnici, 60 ufficiali e dirigenti federali e 250 volontari. La peculiarità dell’edizione sarda sarà quella di non avere un’unica sede: stavolta le città coinvolte saranno 8, quelle dove il “batti e corri” è di casa. Un’impresa più unica che rara, che ha dimostrato l’unità di intenti tra le parti, tanto da riuscire a organizzare la manifestazione in 3 mesi dopo le criticità iniziali che avevano portato alla revoca e alla successiva ri-assegnazione dell’appuntamento 2025 alla Sardegna. E ieri, alla presentazione svoltasi nell’Assessorato Regionale del Turismo, le presenze lo hanno dimostrato.

A certificare il supporto della Regione c’erano gli assessori al Turismo e Sport, Franco Cuccureddu e Ilaria Portas; per il Coni il vice presidente nazionale e il numero uno sardo, Bruno Perra; per la Fibs il presidente nazionale Marco Mazzieri e il regionale Totoni Sanna; il rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale e quelli dei comuni, dai sindaci di Alghero e Orgosolo, Caciotto e Mereu, all’assessore allo Sport di Cagliari, Giuseppe Macciotta.

