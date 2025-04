Torneo delle Regioni in Emilia, la Sardegna si gioca le sue carte 

Tutto pronto: da domani si fa sul serio e la Sardegna vuole dire la sua. In Emilia Romagna si disputa il Torneo delle Regioni di calcio a 5 e le quattro rappresentative sarde (Under 19, U17, U15 e femminile) sono inserite nel girone C con Lombardia, Basilica e Lazio. I quarti sono in programma dal 29 aprile, semifinali e finali tra il 30 aprile e il primo maggio. Nella prima giornata le squadre sarde si confronteranno - nelle rispettive categorie - con la Lombardia. Domenica toccherà al Lazio, mentre la partita di sabato con la Basilicata è stata rinviata e ancora non si sa se e quando sarà recuperata. L’anno scorso, in Calabria, storico secondo posto per l’U19 e le semifinali per la rappresentativa femminile.

I tecnici

Le quattro rappresentative sono pronte. Attesa, dopo la finalissima conquistata l’anno scorso, per l’Under 19 del tecnico Gian Marco Serra: «C’è grande emozione in vista dell’appuntamento più importante per il calcio a 5 regionale. L’occasione di competere con le altre rappresentative è uno stimolo a far bene. L’orgoglio di far parte di un gruppo selezionato deve farci dare il 100 per cento. Dove arriveremo? Difficile immaginarlo perché ogni rappresentante regionale cambia di stagione in stagione. Daremo il massimo». Pronti anche i giovani dell’Under 17 selezionati da Gianni Melis: «Abbiamo cercato di creare un gruppo omogeneo con valide individualità», evidenzia il tecnico, «l’obiettivo è superare i gironi per affinare l’intesa tra i ragazzi e poi giocarci tutto nelle fasi a eliminazione diretta. Abbiamo visionato, con la preziosa collaborazione di Ivan Paderi, oltre 150 giocatori provenienti da tutta la Sardegna. Ora parlerà il campo». L’Under 15 di Matteo De Agostini vuole dire la sua: «Cresce l’emozione per questa nuova avventura», spiega l’allenatore, «i ragazzi sono super concentrati ed entusiasti, pronti a vivere questa esperienza. Viviamo partita per partita. Abbiamo diverse individualità e un gioco corale. Vedremo cosa riusciremo a fare». La rappresentativa femminile è nuova: «Arriviamo all’appuntamento con tanta voglia di fare bene», dice il tecnico Marco Tuveri, «rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato 11 giocatrici su 12 ma lo spirito è rimasto lo stesso, per confermare il grande valore del calcio a 5 sardo».

Il responsabile

Anche il responsabile regionale del calcio a 5 e capo delegazione è pronto: «Sono emozionato per questa nuova esperienza», spiega Luca Fadda, «ho visto grande entusiasmo da parte di atlete e atleti e staff tecnici. Faremo il possibile per essere degni rappresentanti della nostra amata Sardegna confrontandoci con le altre regioni nel segno della sportività e lealtà. Come dirigenti, tecnici e formatori abbiamo un compito impegnativo fatto di gioie, sacrifici, ostacoli e possibilità. Ma sempre con idee chiare: la crescita dei nostri giovani e la promozione dei valori dello sport. Ai ragazzi e alle ragazze in campo, e a chi li accompagna, un augurio di buon divertimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA