torneo delle regioni, Doppio ko della Rappresentativa 

Tharros ko nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone A di Serie C femminile. Le oristanesi mercoledì hanno perso lo scontro interno contro lo Spezia per 2-0 e restano undicesime a venticinque punti assieme alla Roma, prossimo avversario delle biancorosse nella ventiduesima giornata del 7 aprile.

Anche il torneo di Eccellenza è fermo, ma ieri Pgs Audax Frutti d’Oro e Athena Sassari sono scese in campo per recuperare la gara del quarto turno di ritorno. Le capoterresi hanno vinto in rimonta: dopo il doppio vantaggio ospite di Gruada e Russu, nella ripresa Claudia Casti, Serra e Macis (su rigore) hanno ribaltato la gara. Mercoledì scorso invece le giovanissime ragazze dell’Atletico Uri U17 hanno superato ai rigori le pari età del Cagliari nella finale di ritorno dei playoff accedendo così alle fasi nazionali.

Doppia sconfitta per la Rappresentativa sarda nel Torneo delle Regioni: nella gara d’esordio di sabato le ragazze di Panarello perdono il derby delle isole con la Sicilia per 3-1 (rete di Sotgia). Ieri altro ko con la Campania per 2-1 (gol di Velazquez). Questo pomeriggio si gioca l’ultimo match contro le Marche per evitare l’ultimo posto.

