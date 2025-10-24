Tornati a casa i resti di Lazzarino

Un giorno dello scorso marzo, a Maracalagonis, un carabiniere bussò alla porta di Iride Pinna, in via Kennedy. Ad aprire fu il figlio, Antonio Tronci, 41 anni, ingegnere. L’uomo in divisa, con tono pacato, gli chiese se fosse parente di Lazzarino Pinna, soldato originario del paese, dichiarato disperso durante la Seconda guerra mondiale. Alla conferma, il carabiniere comunicò una notizia tanto inattesa quanto commovente: i resti del giovane militare erano stati ritrovati in Polonia, a Lambinowice. Erano stati identificati grazie alla targhetta con il numero di matricola che ancora portava al collo. Le autorità polacche, in collaborazione con il Governo italiano, stavano procedendo al rimpatrio dei Caduti ritrovati sui campi di battaglia, e la famiglia era chiamata a dare il proprio consenso al ritorno in patria di Lazzarino.

Emozione profonda

In casa Pinna la notizia suscitò un’emozione profonda. Tutti, a Maracalagonis, conoscevano la storia di quel soldatino partito da Istria e mai più tornato. Il “sì” al rientro delle sue spoglie fu immediato.

Dopo ottant’anni, il giovane eroe poteva finalmente tornare nella sua terra.

Mercoledì scorso, Iride Pinna e il figlio Antonio si sono imbarcati con la loro auto sul traghetto per Civitavecchia. Giunti nella capitale, hanno partecipato alla cerimonia solenne alle Fosse Ardeatine, dove sono state consegnate le urne di una ventina di soldati italiani caduti in Polonia. Tra queste, quella di Lazzarino Pinna, nato nel 1912 e morto nel 1944. Altre undici urne di militari provenienti dal Nord Italia sono state invece affidate ai familiari durante una cerimonia a Padova.

«È stata un’esperienza indimenticabile», racconta Antonio Tronci: «La sera stessa ci siamo imbarcati di nuovo per Cagliari, portando con noi l’urna di mio zio, avvolta nel tricolore e circondata da una corona d’alloro. Una grande emozione: dopo anni di racconti su un soldatino disperso, abbiamo finalmente potuto riportarlo a casa».

Nel cimitero di paese

Il 4 novembre, nella ricorrenza dedicata ai Caduti in guerra, Maracalagonis accoglierà con commozione il suo soldatino. L’urna di Lazzarino Pinna verrà sepolta nel cimitero del paese, dopo oltre ottant’anni trascorsi in una fossa comune della lontana, ma ospitale, Polonia. Sarà un momento di raccoglimento collettivo, un tributo alla memoria di un giovane partito per dovere e mai dimenticato. Per la sua famiglia e per l’intera comunità, il ritorno di Lazzarino rappresenta non solo la chiusura di una ferita storica, ma anche un gesto di riconciliazione con il passato, che restituisce dignità e pace a un figlio della Sardegna caduto per la Patria.

RIPRODUZIONE RISERVATA