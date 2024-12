Tornate a casa le spoglie del marò disperso nella seconda guerra 

Domenica la comunità di Posada ha accolto le spoglie di Francesco Demuru, il maró classe 1924 disperso durante la seconda guerra mondiale. I suoi resti erano stati consegnati ai parenti dentro un’urna avvolta dal tricolore, due giorni prima in una cerimonia a Bari alla presenza delle alte cariche dello Stato.

Nella cappella del cimitero il parroco don Carlo Sedda ha celebrato una messa in suffragio davanti a moltissimi fedeli che hanno voluto condividere con i tanti nipoti quel toccante momento. Presenti il sindaco Salvatore Ruiu e i rappresentati dei carabinieri in pensione e della polizia. Al termine l’urna è stata deposta in un loculo. (f. u.)

