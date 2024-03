Tornare da Barcellona? Seicento euro 

Prezzi folli, che schizzano alle stelle per le festività di Pasqua. Un copione che si ripete ma sembra sempre sia più penoso. Praticamente un emigrato sardo che tornerà a casa per trascorrere qualche giorno di vacanza avrebbe risparmiato volando Oltreoceano. Si perché praticamente costa quanto andare in Messico. Biglietti aerei che lievitano sino a seicento euro. Lo sa bene l'ogliastrino Alessandro Demurtas, 41 anni, di Lanusei, ma ormai trapiantato da anni in dove è docente di relazioni internazionali all'Università Autonoma. «Mai visto prezzi del genere in tanti anni che viaggio» commenta. Un volo da Barcellona a Cagliari sotto Pasqua può venire a costare quasi seicento euro. E senza bagaglio in stiva perché altrimenti il salasso è più elevato. I prezzi folli accomunano le compagnie.

Per esempio, prenotare con Vueling, partenza venerdì 22 marzo, costa la bellezza di 429.99 euro. Il rientro, lunedì 2 aprile, costa 185.99 euro. La somma è presto fatta: oltre 614 euro. «E senza bagaglio in stiva» precisa Demurtas. «Con Ita Airwais nelle stesse date si risparmiano 50 euro bisogna fare un volo con scalo e dormire a Fiumicino» aggiunge amaramente Demurtas. Se invece si parte il 22 marzo e si torna il 31 marzo, domenica di Pasqua (con Vueling), il costo sale a 860 euro sempre che si porti con sé soltanto lo zainetto. Se si aggiungi il bagaglio in stiva si raggiungono i mille euro». Alla faccia dell'Antitrust.

RIPRODUZIONE RISERVATA