«Tornare a leggere buoni libri di storia» 

«Oggi quando parliamo di storia, di cosa parliamo? La storia è ancora capace di interpretare il mondo?». Con due interrogativi spiazzanti riprendono, dopo la pausa natalizia, i “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio” organizzati dai Musei nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Domani, alle 17, nella sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo e in streaming sulle pagine social dei Musei, il compito di rispondere è affidato a Francesco Benigno, professore emerito di Storia Moderna della Scuola Normale Superiore di Pisa, autore, tra gli altri, del volume “La storia al tempo dell’oggi” (Il Mulino 2024). Un saggio sulla sfiducia verso la storia in favore di narrazioni più accattivanti, fondate sulle testimonianze e quindi sull’emotività del ricordo, piuttosto che sul rigore della ricerca storiografica.

Finora abbiamo creduto che la storia fosse maestra di vita, perché ci aiutava a comprendere il presente e tracciare il futuro. È ancora così?

«È in corso un cambiamento decisivo: se un tempo la storia svolgeva una funzione di comprensione del presente attraverso il passato, tracciando un percorso evolutivo che dava spazio a un'idea di futuro, oggi quel legame appare spezzato. Da alcuni decenni la memoria storica si è costruita come un’alternativa alla storia tradizionale».

Qual è la differenza tra le due?

«La memoria storica non si basa sulla lettura di libri o sul lavoro d'archivio, ma sull'esperienza vissuta e raccontata dai testimoni. Oggi questa fonte ha assunto un ruolo predominante perché si lega più strettamente al presente. Se ieri la storia si spiegava attraverso la dialettica tra oppressi e oppressori, oggi l'opposizione fondamentale è quella tra carnefici e vittime. È un cambiamento importante».

La prevalenza della memoria storica non rischia di rendere la lettura del passato soggettiva ed emotiva?

«Certamente. La conseguenza è un'opinione pubblica più attenta ai segnali della memoria che a quelli della storia. La memoria propone una visione del passato conflittuale e incisa "nella carne e nel sangue", ma proprio perché soggettiva, può essere contraddittoria. Inoltre, c'è il rischio della falsificazione: pensiamo ai casi di chi ha inventato testimonianze sull'Olocausto per ottenere centralità nel discorso pubblico. La storia, al contrario, ha un metodo di verifica: deve dire ciò che è provato dalle fonti attendibili e ciò che non lo è».

Sembra che la memoria storica ci tenga vincolati al dramma senza offrire una prospettiva.

«Esattamente. La memoria storica non ha in sé il futuro perché le manca il concetto di “sviluppo”, che era la parola chiave della vecchia storiografia. Lo sviluppo presuppone un passaggio da ieri a domani; la memoria ci ricongiunge costantemente all'esperienza traumatica senza darci la possibilità di rielaborarla per costruire un futuro diverso».

Quando abbiamo perso la fiducia nello sviluppo lineare della storia?

«Dalla caduta del muro di Berlino in poi. Nel periodo precedente abbiamo vissuto una parentesi di straordinario sviluppo che ci ha fatto percepire il fascismo o la guerra come eccezioni spiacevoli. Oggi quella visione rassicurante di un progresso costante verso una democrazia sempre migliore è crollata. Viviamo in un mondo insicuro e non abbiamo più certezze».

In questo scenario, quale può essere l’antidoto?

«È necessario tornare a leggere buoni libri di storia. La storia può aiutarci a comprendere come il mondo funzionava e come è cambiato. Lo storico ha una funzione metodologica: distinguere la verità del passato dalle opinioni o dalle fake news. Non possediamo la verità assoluta, ma abbiamo nozioni sicure da offrire a chi le cerca»

RIPRODUZIONE RISERVATA