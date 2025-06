Tornano Wieteska e Veroli 

Non solo in entrata, il Cagliari dovrà monitorare anche gli eventuali riscatti in uscita. Sono in tutto sei le opzioni concesse dal club rossoblù tra i dodici giocatori, più o meno giovani, ceduti in prestito la scorsa estate. Di queste, solo quella dell’FC Copenaghen per Hatzidiakos è stata esercitata, sinora. Anche se, tecnicamente, non è un vero e proprio riscatto ma un’operazione parallela con cifre diverse (un’operazione da 1,6 milioni) che ha comunque portato il difensore greco in Danimarca a titolo definitivo.

Ultimi giorni di riflessione per le altre cinque situazioni. Il Modena non riscatterà Idrissi (in ogni caso il Cagliari può far valere il diritto di contro-riscatto) e valuta, invece, se farlo con Di Pardo. Le strade di Paok Salonico e Wieteska sembrano destinate a separarsi. Idem quelle di Sampdoria e Veroli. Entrambi i difensori torneranno nell’Isola, poi si vedrà. L’Austria Vienna, a sua volta, rinuncia all’opzione per Prelec ma sta cercando insieme al Cagliari un’altra formula per trattenerlo.

