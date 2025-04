Tornano musiche e balli sulla terrazza al Bastione e in piazza del Carmine 

Due anni di silenzio al Bastione (“colpa” del cantiere), uno in piazza del Carmine (per un intoppo burocratico-amministrativo legato alla mancata approvazione del bilancio di previsione). Quest’anno Sant’Efisio riaccende la musica e i balli nelle due “piazze” preferite dai cagliaritani a margine della Festa.

Si comincia mercoledì 30 aprile, in piazza del Carmine, alle 21, con il concerto dello storico gruppo cagliaritano dei Ratapignata: la band guidata da Lele Pittoni, sciolta nel 2018 e di recente di nuovo sul palco di recente, riproporrà in lingua sarda i brani di maggior successo nel caratteristico mix di stili, ritmi e sonorità. Il giorno seguente, giovedì Primo maggio dalle 18 alle 23, in piazza del Carmine la Festa della tradizione: la serata, interamente dedicata al ballo rituale e alle danze vedrà la partecipazione di 24 gruppi folkloristici, del maestro di launeddas Luigi Lai (93 anni) e di tanti ospiti del panorama musicale tradizionale.

Il Primo maggio torna anche il Castello Village al Bastione: musica, cibo e attività all’aria aperta dalle 14.30 alle 23.30. «Mi raccomando», scrivono gli organizzatori sui social, «non prendere impegni, dimenticati l’auto, fatti due passi in città e passa a trovarci». L’ultima volta, al Castello Village arrivarono oltre un migliaio di persone. ( ma. mad. )

