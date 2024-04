Tornano le ronde contro i rifiuti 

Dopo il rinnovo del direttivo che ha confermato alla presidenza Emanuele Contu, ripartono le attività del Comitato di Margine Rosso. Questo mese riprenderanno le passeggiate di quartiere e i reading letterari con la socia Gloria Lai.

E proseguiranno anche le ronde nel quartiere che come conferma Contu, «in realtà non si sono mai fermate. A turno continuiamo a passare laddove le situazioni sono più precarie, dove spesso vengono riversati dei rifiuti o nei luoghi di bivacchi improvvisati che spesso sfociano in abbandoni o addirittura in discariche». Si comincia il 12 aprile con la passeggiata letteraria a Su Forti all’insegna della compagnia e della lettura. Il 27 aprile sarà dedicato a una passeggiata ecologica. Il 4-5 maggio, invece ci si ritroverà nel territorio tra Margine Rosso e il Simbirizzi per mostrare ai visitatori il sistema difensivo realizzato tra il 1940 e 1943.

RIPRODUZIONE RISERVATA