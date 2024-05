Tornano le “domeniche volanti” del circo Maccus 

Comicità, spettacolo e divertimento sono gli ingredienti che accompagneranno le domeniche volanti della compagnia Teatro Circo Maccus diretta da Virginia Viviano, nella palestra a cielo aperto a Sant’Isidoro di Quartucciu.

La terza edizione della rassegna inizia domenica: saranno otto giornate con sette compagnie provenienti da tutta l’Isola che fino a ottobre, per due domeniche al mese esclusi luglio e agosto, allestiranno uno spettacolo alle 12 preceduto da laboratori di giocoleria e acrobatica aerea su trapezio e tessuti per famiglie, con inizio alle 10,30.

Ad aprire le danze saranno i padroni di casa, che proporranno il Laboratorio di teatro circo per famiglie. Alle 12, la compagnia Bocheteatro metterà in scena lo spettacolo “Sorichitta”, scritto da Monica Corimbi.

Il 26 maggio spazio alla compagnia Teatro La Maschera, per “Diavoli e Pentole” di e con Daniele Pettinau. È realizzato con l’arte dei burattini, in un esilarante gioco lessicale sardo-giapponese. Gli appuntamenti di giugno iniziano domenica 9 con l’omaggio alla maschera più rappresentativa della commedia dell’arte italiana, “Arlecchino e il furto d’amore di Baracco”, Teatro dei Burattini e Teatro del Segno. Il 16 giugno, invece, in scena “W Re Canciofali”, scritto e diretto da Rita Atzeri. Dopo la pausa estiva si torna l’8 settembre, il 22 settembre, il primo e il 20 ottobre.

