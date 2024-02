Tornano le coppe: in campo Lazio, Milan e Roma 

Tornano le coppe e cominciano i turni a eliminazione diretta. Lazio in Champions League, Milan e Roma in Europa League sono le prime chiamate all’appello, mentre nel massimo torneo continentale Inter e Napoli giocheranno per gli ottavi la settimana prossima, quando rossoneri e giallorossi concluderanno i playoff.

Oggi si giocano Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. La squadra di Maurizio Sarri domani affronterà il Bayern Monaco (l’altro match è Psg-Real Sociedad). I bavaresi sono una corazzata ma arrivano dal 3-0 subito sabato dal Bayer Leverkusen. Tuchel è stato contestato dai tifosi e anche alcuni giocatori sembrano coi nervi a fior di pelle. I tedeschi sono comunque favoriti e tre anni fa, nell’ultimo incrocio in Champions, vinsero 4-1 all’Olimpico e 2-1 in casa; i biancocelesti sperano nel risveglio di Immobile - 200 gol in serie A. L’urna è stata più clemente con l’Inter, che il 20 se la vedrà con un Atletico Madrid in difficoltà in questa fase della stagione e senza Morata, e non ha sorriso al Napoli, opposto il 21 al Barcellona. Mazzarri deve rimettere al centro del gioco Osimhen per avere chance.

Giovedì tocca all’Europa League. Al Milan è toccato il Rennes, settimo in Ligue 1 ma in grande salita da Natale. I rossoneri non possono permettersi passi falsi e devono cercare di chiudere la pratica già nella gara di andata a San Siro (ore 21). La Roma rivitalizzata da Daniele De Rossi se la vedrà alle 18,45 col Feynoord, secondo in campionato: la tradizione è a favore dei capitolini con la finale di Conference League e i quarti di Europa League della scorsa stagione.

