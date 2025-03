Tornano le baby gang: quindicenne rapinato da quattro ragazzini   

Bloccato e rapinato da una baby-gang di coetanei che lo hanno minacciato e gli hanno strappato la catenina d’oro che aveva al collo. Lunedì mattina, un quindicenne che stava andando a scuola è stato rapinato in via Mandolisai, nel quartiere di San Michele, da quattro giovanissimi che, stando alle indiscrezioni, negli ultimi mesi potrebbero aver compiuto anche altre aggressioni nella zona.

La rapina è stata denunciata dal ragazzo qualche ora dopo ai carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, ma per il momento le indagini già avviate non avrebbero ancora consentito di identificate la banda. «Stavo andando a scuola», ha raccontato il giovane ai militari, «quando sono sceso nella fermata di via Abruzzi. Tagliando nell’area sterrata di via Campeda sono stati raggiunto da quattro ragazzi, tutti sotto i 18 anni, vestiti alcuni con abiti colorati e un altro tutto di nero con cappuccio bianco». Dopo averlo fermato e circondato, il 15enne sarebbe stato sottoposto ad un breve interrogatorio: nome, cognome e dove stava andando. Riuscito poi ad allontanarsi, uno del gruppetto l’avrebbe poi raggiunto in via Mandrolisai. «Mi ha bloccato», ha denunciato il giovane, «e mi ha minacciato intimandomi di dargli la collana d’oro che portavo al collo, altrimenti mi avrebbe sfasciato di botte. Io gli ho risposto di lasciare perdere che non ne valeva la pena, ma mi ha preso la collana è ma l’ha strappata di colpo». Il rapinatore avrebbe poi raggiunto il resto della banda in via Abruzzi. La collana – stando ai primi accertamenti – avrebbe avuto un valore di circa mille euro.

Nelle scorse settimane, stando alle indiscrezioni filtrate, altri studenti sarebbero stati vittima di aggressioni da parte della baby-gang (formata tutta da minorenni) ma non è ancora chiaro se siano state commesse altre rapine o se si sia trattato solo di minacce e intimidazioni. Nonostante le indagini siano iniziate subito, per il momento non è stato ancora possibile identificare i quattro rapinatori. Nella zona, però, ci sarebbero delle telecamere, dunque non è escluso che già dalle prossime ore i carabinieri di Sant’Avendrace vadano a recuperare i video per accertare se nelle immagini si vede il gruppetto e se sia possibile procedere alle identificazioni. Il 15enne sarebbe stato avvistato mentre camminava nello sterrato per andare a scuola, seguito e bloccato dalla baby-gang. Scattati gli accertamenti, non è escluso che già dalle prossime ore i giovanissimi rapinatori potrebbero essere identificati.