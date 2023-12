Tornano i tavolini in piazza San Domenico 

Il Consiglio di Stato ha restituito ieri, almeno in via provvisoria, i tavolini al Bar Florio, uno dei due locali di piazza San Domenico sanzionati la scorsa settimana dal Comune con la decadenza dalla concessione del suolo pubblico per 18 mesi. Si tratta di una pronuncia cautelare, dunque non di merito, ma che almeno sino ai primi di gennaio permetterà all’attività di ricominciare a servire i clienti anche all’esterno.

Accolta la sospensiva

Ad accogliere la sospensiva cautelare è stata la presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la giudice Rossana De Nictolis, a cui l’avvocato Aldo Luchi, difensore del locale, appellando una sentenza del Tar Sardegna che aveva dato ragione all’amministrazione comunale. Lo scorso novembre, infatti, i giudici amministrativi cagliaritani avevano ritenuto legittima la sanzione comminata dopo un sopralluogo della polizia locale che, ai primi di maggio, aveva contestato il fatto che la musica emessa dalle casse all’interno dei locali si sentisse anche nella piazza. Il provvedimento dell’ufficio Attività produttive del Comune prevedeva la sospensione della concessione per 30 giorni. Nel giro di pochi giorni era arrivata una seconda sanzione che aveva fatto poi scattare la decadenza per 18 mesi. Ora, sospesi dal Consiglio di Stato gli effetti della sentenza del Tar di novembre, l’Ente quasi certamente revocherà in autotutela anche il decreto che stabiliva la decadenza, almeno sino ad una pronuncia nel merito del supremo organo della magistratura amministrativa.

Il Consiglio di Stato

Il procedimento preso ieri dalla presidente De Nictolis sospende l’esecuzione della sentenza impugnata, ma fissa la discussione della camera di consiglio per l’11 gennaio. In quell’occasione si costituirà anche il Comune che verrà chiamato a difendere la validità della sanzione. Entro la primavera, poi, arriverà la decisione nel merito.

I ricorsi sulla decadenza

Nel frattempo gli avvocati Aldo Luchi (Florio) e Matilde Mura (Ninnos, che non aveva impugnato la sentenza del Tar Sardegna contro la prima sanzione) stanno per presentare ricorsi anche contro la decadenza per 18 mesi, arrivata a causa di una sorta di “recidiva” (ovvero del fatto che i due locali hanno preso due sanzioni superando così il massimo dei 45 giorni di sospensione della concessione di suolo pubblico). Due procedimenti che accomunano i noti locali di piazza San Domenico, ma che comunque restano radicalmente differenti. Di conseguenza la “sospensiva” concessa ora dal Consiglio di Stato restituirà i tavolini solo al Florio, mentre il Ninnos dovrà attendere la pronuncia sul nuovo ricorso.

I controlli

Ai primi di maggio, gli agenti della Polizia locale avevano contestato il fatto che la musica emessa dalle casse all’interno dei locali si sentisse anche nella piazza perché la porta «era tenuta costantemente aperta». Un intrattenimento illegittimo secondo agenti e ufficio Attività produttive del Comune. Le due sanzioni arrivate nel giro di 24 mesi – come previsto dal regolamento – avevano così fatto scattare la scorsa settimana la revoca della concessione di utilizzo per il suolo pubblico che non potrà essere richiesta per 18 mesi.

Contro questo provvedimento, ma anche contro le due singole decisioni amministrative legate alla rimozione dei tavolini, sia il Florio che il Ninnos avrebbero potuto chiedere la conversione della sanzione, pagando una cifra che si aggira attorno ai 25 mila euro. Una scelta che era stata presa da altri locali così da non perdere la possibilità di mettere tavolini all’aperto per così tanto tempo. I due locali, invece, hanno deciso di combattere nelle aule giudiziarie contro dei provvedimenti ritenuti illegittimi e sproporzionati.

