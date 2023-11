Tornano i Salesiani: via ai corsi formativi 

I Salesiani ripartono con la formazione professionale per under 17 e inoccupati. Don Angelo Santorsola, direttore della comunità salesiana di Cagliari, e Mario Cirina, direttore del centro di formazione Cnosfap Salesiani Sardegna, hanno presentato l’offerta formativa gratuita. Per la formazione professionale sotto i 17 anni, le iscrizioni partiranno da gennaio con i corsi di operatore del benessere, operatore elettrico e operatore si servizi di promozione e accoglienza. Ben 17, invece, i corsi professionali per gli inoccupati per cui le iscrizioni sono già attive. Entrambe le tipologie di corsi prevedono lezioni in aula e la formazione in azienda per sperimentare nella pratica quello acquisito in aula. Mario Cirina ha detto: «Ribadiamo il pensiero di tornare a Lanusei con la formazione professionale, con un’offerta formativa più ampia anche per gli inoccupati. Non abbiamo una presenza stabile a Lanusei ed è una mancanza, faremo qualche passo ulteriore per avere personale per accogliere gli interessati».

Don Angelo Santorsola ribadisce il ruolo della famiglia salesiana: «Abbiamo scelto di parlare con il vescovo e il sindaco non a caso, per porre all’attenzione sui giovani. Se noi adulti affrontiamo questa sfida e la vinciamo è una cosa positiva per la Sardegna. A noi interessa intervenire sulla dispersione scolastica, dare una speranza per il futuro dei giovani che vanno messi al centro. I salesiani continuano a fare questo con la scuola, dare voce a quei giovani che hanno bisogno di opportunità. È una vittoria per Lanusei».

