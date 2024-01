Tornano i ricciai, ma senza tavolini 

Una data precisa di inizio per il momento non c’è. «Ancora una decina di giorni è le casette a Su Siccu, con gli allacci ai servizi necessari, saranno pronte per ospitare il tradizionale mercatino dei ricci», dice Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici. Dunque ci siamo: a fine mese, giorno più giorno meno, torna la cittadella a Su Siccu, appuntamento annuale attesissimo dai cagliaritani come un Capodanno. Ma stavolta i ricciai non potranno sistemare i tavolini all’aperto, accanto alle ormai tradizionali casette, dove fino all’anno scorso si poteva consumare una frittura di pesce o gli immancabili spaghetti ai ricci. Sul punto è stato chiaro il dirigente del servizio Attività produttive che in una recente riunione di commissione ha detto che «le autorizzazioni non vengono concesse per la somministrazione», circostanza che si configurerebbe se i ricciai potessero servire ai tavoli.

La querelle

A onor del vero, non si tratta di una novità in senso assoluto, lo scorso anno valeva lo stesso principio ma è evidente che il clima in città è cambiato: mentre prima si tendeva a chiudere un occhio (tutti i ricciai avevano i tavolini all’esterno gli scorsi anni), adesso, con l’applicazione più “puntuale” del regolamento sul suolo pubblico e le ripetute sanzioni per i locali che trasgrediscono, nessuno tra i pescatori si fida e si prende il rischio. «Non si comprende la ratio», dice Antonio Puddu, storico titolare di uno dei tre chioschi a Su Siccu. «Le regole si rispettano ma vorremmo capire che senso ha questa visto che abbiamo anche l’autorizzazione per preparare gli spaghetti, la frittura, etc.». Risultato, «quest’anno non solo perderemo oltre la metà delle persone alle quali davamo lavoro stagionale», che venivano impiegate per tre-quattro mesi proprio per servire ai tavoli, «ma i cagliaritani saranno costretti a consumare i ricci su una panchina o in piedi». I più fortunati troveranno posto all’interno delle casette che, come di consueto, potranno ospitare 15-20 persone al massimo.

Il Comune

Nel calderone delle polemiche finiscono anche i tempi con cui l’amministrazione ha emanato il bando per assegnare le tre postazioni previste a Su Siccu. «Ancora non è stato assegnato», spiega ancora Antonio Puddu, «per il momento non sappiamo ancora chi ci sarà e chi no». Ma appena la cittadella sarà pronta, tempo una decina di giorni, quindi, «i ricciai potranno immediatamente andare a Su Siccu senza ulteriore dilatazione dei tempi», fanno sapere fonti di Palazzo Bacaredda. D’altronde, appena la Regione ha dato l’ok alla sospensione della moratoria sulla pesca dei ricci, il Comune ha subito pubblicato il bando. «Non so se sia stato fatto subito», spiega ancora Puddu, «di certo, siamo in ritardo di un mese. Un mese, per noi, senza lavoro», aggiunge.

Il bando

«Appena la Regione ha dato il via libera, l’amministrazione ha pubblicato il bando», spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. «Per noi è importantissimo, infatti, che i pescatori possano avere la possibilità di lavorare. Non dimentichiamo che i chioschi dei ricci consentono di dare lavoro, seppure stagionale, anche ad altre persone», aggiunge. Il concetto lo ribadisce l’assessora Deidda. «Dal momento che la cittadella dei ricci rappresenta un appuntamento importantissimo per i cagliaritani e per i pescatori, e vista la grande richiesta per aumentare la disponibilità del numero delle casette da montare, gli uffici hanno chiesto una nuova autorizzazione paesaggistica», quella attuale è in scadenza proprio quest’anno, «per aumentare fino a sei la disponibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA