Tornano i ricciai, ma niente tavolini 

L’attesa è (quasi) finita. Lunedì («ma stiamo lavorando 12 ore al giorno per provarci già domenica», dicono gli operatori) riaprirà il tradizionale mercato dei ricci di Su Siccu, appuntamento annuale attesissimo dai cagliaritani come un Capodanno. «L’amministrazione ha terminato il suo compito giovedì scorso con il rilascio delle autorizzazioni. Ora i concessionari stanno ultimando la sistemazione delle casette ed entro pochi giorni il mercato riparte», conferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra.

Le novità

Quest’anno, come quello scorso sono tre i concessionari (prima della pandemia erano dodici) che venderanno i ricci di mare, “frutto” quasi proibito che si può commercializzare (e pescare) per pochi mesi all’anno e per questo motivo diventa quasi sacro. E anche stavolta i ricciai non potranno sistemare liberamente i tavolini all’aperto, accanto alle ormai tradizionali casette, dove in passato si poteva consumare una frittura di pesce o gli immancabili spaghetti ai ricci (piatti della tradizionale cucina cagliaritana). Sul punto è stato chiaro il Comune che ha rilasciato le “autorizzazioni non per la somministrazione”, circostanza che si configurerebbe se i ricciai potessero servire ai tavoli. Solo la vendita è autorizzata, quindi. Ma tant’è. «Avremo dei tavoli di cortesia», spiega Michele Puddu, storico ricciaio a Su Siccu e titolare del chiosco “Becca Ricci”. «Siamo comunque contenti di esserci», dopo aver partecipato al bando dell’amministrazione comunale, «e rendere un servizio che è ormai una tradizione sia per i cagliaritani che per i turisti. Ci chiamano da tempo dalla Svizzera, dal Principato di Monaco, dalla Toscana: tutte persone che hanno conosciuto il mercato dei ricci di Su Siccu e che da tempo chiedono quando apriremo. Finalmente, adesso ci siamo», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Gianni Lilliu, dell’Afrodisiaco, altro chiosco a Su Siccu: «Il mercato dei ricci è un appuntamento molto atteso, di fronte alla breve durata della pesca e della commercializzazione è un peccato», colpa della burocrazia, «non aver potuto cominciare prima. Ma adesso che finiamo di allestire le “casette” partiamo e siamo felici di poter servire i ricci ai tantissimi appassionati cagliaritani e turisti».

L’attesa

I cagliaritani consumeranno, dunque, i ricci su una panchina o in piedi. I più fortunati troveranno posto all’interno delle casette che, come di consueto, potranno ospitare una trentina di persone al massimo. «In teoria avremmo un grande spazio esterno a disposizione ma non è possibile utilizzarlo. Rispettiamo le regole, naturalmente, però non si capisce il motivo di questo limite», dicono i ricciai. La ragione è non creare un problema con i ristoratori che, con l’autorizzazione dell’utilizzo dei tavolini, in passato avevano messo in evidenza il fatto che a partecipare al bando, a quel punto, potessero essere anche loro. E non solo i pescatori di ricci. Ma il mercato dei ricci è un momento tanto atteso per i pescatori che con la vendita (a Su Siccu pagano quasi 1400 euro per la concessione più il servizio di guardiana notturna) sperano di riuscire a tirare un po’ il fiato. «Partendo adesso, non avremo molti mesi a disposizione», spiegano i concessionari, «la pesca è vincolata dalla legge della Regione e quindi anche la vendita. Però, finalmente, ci siamo».

